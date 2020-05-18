شكرا لقرائتكم خبر عن بدء صرف رواتب شهر مايو لـ6 ملايين موظف بالدولة قبل عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ وزارة المالية صرف الرواتب قبل العيد حيث، أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم تقديم مواعيد صرف مرتب شهر مايو الحالى، بحيث تبدأ اعتبارًا من الاثنين 18 مايو بدلاً من يوم السبت 23 من الشهر نفسه، وتم تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على أربعة أيام خلال الفترة من 18 إلى 21 مايو، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها فى ماكينات الصراف الآلى وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، مهيبًا بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يُسهم فى تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلى بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التى تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة فى التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

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وقال "معيط"، فى بيان صحفى، إنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتب شهر مايو لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، مع تبكير مواعيد الصرف لكل الجهات وفى مقدمتها مستحقات العاملين التابعين لوزارتى الصحة والداخلية؛ تقديرًا لجهودهم فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تقرر بدء صرف مرتبات العاملين فى 17 وزارة وهيئة يوم 18 مايو، ثم بدء صرف مرتبات 10 وزارات يوم 19 مايو، ثم بدء صرف مرتبات 11 وزارة وهيئة يوم 20 مايو، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم 21 مايو.

وناشد وزير المالية، العاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلى خاصة أن كل الجهات ستقوم بإتاحة المرتبات اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغى التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.