تجديد تلقائي لـ 33874 رخصة تجارية في دبي منذ مطلع 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حققت اقتصادية دبي نتائج متميزة لخدمة «التجديد التلقائي» للرخص التجارية خلال الأربعة أشهر الأولى من 2020، حيث أنجزت 33874 معاملة تجديد تلقائي لتستحوذ على 68% من إجمالي معاملات التجديد خلال الفترة المذكورة، التي بلغت 49997 رخصة الأمر الذي يؤكد استدامة وتنافسية الأعمال في إمارة دبي. وتوزعت الرخص المجددة تلقائياً على حسب النشاط، جاء في مقدمتها الأنشطة التجارية بنسبة 73%، ثم المهنية بنسبة 24%.

وأظهر التقرير الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري أن معاملات التجديد التلقائي شهدت نمواً بنسبة 62% خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2020، مقارنةً بنفس الفترة من عام 2019 التي شهدت تجديداً تلقائياً لحوالي 21041 معاملة.

الاستفادة من الحوافز

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وتدعو «اقتصادية دبي» مختلف قطاعات الأعمال للاستفادة من حزمة الحوافز الاقتصادية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتاريخ 12 مارس الماضي، لدعم الشركات وقطاع الأعمال في دبي، والتي جعلت عملية تجديد واستخراج الرخص أكثر سهولة ومرونة، بحيث تتيح الحزمة، تجديد الرخص التجارية بدون إلزامية تجديد عقود الإيجار، لتسهيل مزاولة الأعمال وتخفيف الاشتراطات الحكومية. بالإضافة إلى تقديم خيار التقسيط السهل لمدة 12 شهرًا لرسوم التجديد دون الحاجة إلى دفعة أولى.

كما يعكس الإقبال على خدمة «التجديد التلقائي»، التقدم في الجهود المبذولة الرامية إلى تنفيذ استراتيجية دبي مدينة لا ورقية بحلول عام 2021، حيث تعد الخدمة بمثابة فرصة لفئات مختلفة من المتعاملين في إنجاز معاملاتهم وسداد المبالغ المطلوبة دون الحاجة إلى المعاملات الورقية، ما يساعد على رفع رضا المتعاملين وتسهيل معاملاتهم، وتوفير الوقت لإنجازها بكل سلاسة في إمارة دبي.

وكانت رحلة المتعامل لتجديد رخصة تجارية في السابق تحتاج لأربع زيارات وسبع خطوات هي: الاستفسار عن الخدمة من خلال الموقع الإلكتروني أو التواصل مع مركز الاتصال؛ ثم التقديم للخدمة (زيارة) لتقديم المستندات المطلوبة وللحصول على الموافقات الخارجية، تليها الموافقات الخارجية (زيارة) بناء على نوع النشاط الاقتصادي للرخصة التجارية وزيارات لجهات حكومية للحصول على الموافقات؛ عقد إيجاري/‏ شهادة ملكية عقارية مصدق؛ تقديم المستندات المطلوبة (زيارة)؛ قسيمة دفع بلدية دبي، وأخيراً دفع رسوم التجديد (زيارة).

ومن خلال خدمة «التجديد التلقائي» تم تبسيط وتطوير عملية تجديد الرخص التجارية، إذ لا يتعين على صاحب الرخصة سوى القيام بخطوة واحدة، وهي إرسال رقم الرخصة المراد تجديدها للرقم 6969، ويتم إرسال «إذن الدفع» عبر رسالة نصية للمتعامل، ومن ثم بإمكانه دفع الرسوم في أي من منافذ الدفع اليدوية أو الإلكترونية من خلال الرابط المتوفر في الرسالة النصية في خطوة واحدة بدون أي زيارات أو أي معاملات ورقية.

وأظهر التقرير الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة تصدرت قائمة الشكل القانوني للرخص المجددة تلقائياً خلال الأربعة أشهر الأولى من 2020، تبعها مؤسسة فردية، ثم أعمال مدنية. وضمت الأشكال القانونية أيضاً كلاً من شركة ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد، فرع لشركة مقرها في إمارة أخرى، فرع شركة أجنبية، فرع شركة/‏ مؤسسة مقرها منطقة حرة، شركة تضامنية، توصية بسيطة، مساهمة خاصة، مساهمة عامة، مكتب ارتباط حكومي.