أهم الأحداث الاقتصادية خلال الأسبوع الجاري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الاثنين

أرباح الشركات

سوفت بانك، إنترناشونال جيم تيك، تريفاجو، بايدو.

08:30 تقرير قيادات الأعمال.

10:00 تقرير الجمعية الوطنية لمقاولي البيوت.

الثلاثاء

أرباح الشركات

وول مارت، هوم ديبوت، أدفانسد أوتو بارتس، كولز، إيجل ماتيريالز، أيربان أوت فيترز.

08:30 تقرير تراخيص البيوت.

11:00 شهادة باول ومنوشين أمام لجنة المصارف في الكونجرس.

الأربعاء

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أرباح الشركات

تارجيت، لويز، ماكيسون، إل براندز، إكسبيديا، شو كارنفال، أنالوج ديفايسيز.

لا توجد تقارير اقتصادية

الخميس

أرباح الشركات

بيست باي، بي جيه هول. سيل، هورميل، تي جيه إكس، ميدترونيك، هيوليت باكارد، أجيلانت، روس ستورز، بلانترونيكس.

8:30 تقرير طلبات إعانات البطالة.

الجمعة

أرباح الشركات

علي بابا، بوكل، بيرباري، دير، فوت لاكر

لا توجد تقارير اقتصادية.

ملاحظة: توقيت شرق الولايات المتحدة