«كورونا» يكشف عن 5 قطاعات اقتصادية واعدة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض



كشفت وثيقة حديثة صادرة عن وزارة الاقتصاد عن تصدر خمسة قطاعات حيوية المشهد الاقتصادي العالمي، جراء انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وتلاشي أهمية ستة قطاعات أخرى كانت ما قبل انتشار الجائحة متصدرة التجارة والاقتصاد العالميين.

وتصدر قطاع «الصيدلة والمعقمات» القطاعات الخمسة التي لمع بريقها مع انتشار الجائحة عالمياً، حيث تسبب انتشار فيروس «كورونا» في تهافت الناس في جميع أنحاء العالم على الصيدليات بقصد شراء المطهرات والمعقمات والفيتامينات والأقنعة «الكمامات» وغيرها من الأدوية بهدف الاحتفاظ بكمية مناسبة منها للاستخدام الشخصي.

وجاء قطاع التجارة الالكترونية ثانياً حيث ازدادت عمليات الشراء عبر الإنترنت نتيجة تجنب الأماكن العامة، وشهدت عمليات التجارة الإلكترونية المرتبطة بقطاع التجزئة نموًا ملحوظاً بالإضافة الى زيادة عدد زوار المواقع المخصصة بعرض المنتجات وزيادة أعداد الذين يقومون بعمليات الشراء.

واحتلت التطبيقات الذكية ثالث القطاعات المتصدرة، ففي ظل الوضع الراهن ورغبة العديد من العملاء في تجنب الخروج من المنزل والاختلاط بالعامة قدر الإمكان، ارتفع الطلب على التطبيقات الذكية التي تساعد في تقديم الخدمة عن بعد.

وجاء قطاع التعليم عن بعد وكل مخرجاته الاقتصادية رابع القطاعات الاكثر نمواً على المستوى العالمي، حيث قامت معظم دول العالم مؤخراً بتطبيق نظام التعليم عن بعد في مدارسها وجامعاتها .

وجاء قطاع تأسيس منصات الذكاء الاصطناعي خامس أهم القطاعات حيوية مع انتشار الجائحة عالمياً، حيث دخلت تقنيات الذكاء الاصطناعي على خط المواجهة ضد تفشي كورونا بشكل كبير وذلك من خلال استخدام البرامج التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإيجاد الحلول المباشرة في ظل التباعد الاجتماعي المفروض .الأكثر تضرراً

أما على صعيد القطاعات الاكثر تضرراً من جراء انتشار الجائحة عالمياً؛ فقد كان قطاع السياحة والسفر الأكثر تضرراً، حيث تشهد معدلات السياحة العالمية تراجعاً ملحوظاً بسبب انتشار الجائحة، ويمثل التراجع ما نسبته 1- 3%،.

في حين احتل قطاع «الطيران» ثاني القطاعات الاكثر تضرراً، حيث تأثرت شركات الطيران بشكل خاص بانتشار فيروس كورونا بسبب تطبيق قيود السفر في معظم دول العالم.

واحتل قطاع الفنادق وتقديم خدمات الضيافة ثالث القطاعات الاكثر تضرراً، ويشار إلى أن الأسعار المتعلقة بحجز الفنادق قد انخفضت بشكل كبير .

ويمثل قطاع «التصدير» رابع أكبر المتضررين، حيث انخفضت صادرات الصناعات التحويلية في جميع أنحاء العالم.كما تضرر قطاع الخدمات اللوجستية بسبب انتشار الفيروس عالمياً.

ويعد قطاع «التجارة والخدمات» أحد أهم المتضررين عالمياً نتيجة الفيروس، ويعتبر قطاع السيارات من أبرز القطاعات المتضررة على مستوى العالم.