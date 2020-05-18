شكرا لقرائتكم خبر عن سياحة محلية في فيتنام والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توافد مئات الفيتناميين منذ أمس الأول السبت، على المواقع السياحية والشواطئ، مستغلين فرصة السفر، بعدما خففت الحكومة الشيوعية من القيود على الحركة المحلية لإنعاش قطاع السياحة الذي أصابه فيروس كورونا بأضرار بالغة.
وانتظر المئات أن يستقلوا المراكب السياحية لزيارة خليج هالونج، المسجل على لائحة التراث العالمي «لليونيسكو»، وقد التزم قليل منهم بقواعد التباعد الاجتماعي.
وخلع أغلبية السياح الكمامات أثناء صعودهم على متن المراكب، والتقاط صور «السيلفي».
وقال دونج كوانج هيو (21 عاماً)، من مقاطعة تيوين كوانج الجبلية في شمالي البلاد: «هذه أول زيارة لي ل«خليج» هالونج بعد (كوفيد 19). جئت إلى هنا لأن هناك الكثير من المناظر الخلابة. ووباء كوفيد-19 انتهى لذا أشعر بالأمان».
وتابع: «أخطط للسفر إلى دانانج، وأماكن أخرى».
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