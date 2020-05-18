إعادة افتتاح «الراحة مول» و«المشرف مول» في أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

أعلنت شركة لاين للاستثمارات العقارية عن إعادة فتح مركزي الراحة مول اليوم 18 مايو والمشرف مول يوم غد 19 مايو، والعمل خلال الفترة من 12 ظهراً إلى 10 مساءً، حيث جرى إصدار تصريح إعادة فتح هذه المراكز التجارية من قبل الجهات المعنية بعد التأكد من تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية ومبادئ توجيهية للسلامة.

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وتم تركيب الماسحات الضوئية الحرارية في جميع مداخل المركز التجاري، ويُطلب من العملاء ارتداء الأقنعة والقفازات في جميع الأوقات بينما لا يُسمح للأطفال والأشخاص فوق سن الستين بدخول المركز التجاري.

وفقًا للإجراءات الاحترازية التي تم إصدارها، فإن المرافق مثل دور السينما وصالات الألعاب الرياضية ومراكز الترفيه والألعاب ستبقى مغلقة في حين أن المطاعم ستتبع بدقة إجراءات التباعد الاجتماعي، بحد أقصى 4 أشخاص لكل طاولة، ويجب على العملاء ملاحظة أن الغرف التجريبية للملابس لا تعمل، ولا يُسمح باستبدال الملابس أو استرداد الأموال، ويُسمح فقط ل 30٪ من سعة المركز التجاري بالدخول ويجب المحافظة دائمًا على المسافة الاجتماعية.

قال وجيب خوري، مدير الاستثمار المباشر، قسم مراكز التسوق في مجموعة لولو، مشغلو هذه المراكز التجارية: يتم تشجيع الدفع بدون تلامس، في حين أننا على يقين من أن المتسوقين سيتبعون جميع الإجراءات الاحترازية المعمول بها، فسوف نراقب عن كثب ونعمل مع السلطات لتحسين الإجراءات لجعل التسوق أكثر أمانًا وخالياً من المتاعب.