شكرا لقرائتكم خبر عن مولات «نخيل» تعتمد أسلوب «درايف ثرو» إلى باب مركز التسوق والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
اعتمدت «نخيل مولز» أسلوب ما يعرف ب «درايف ثرو» وأطلقت خدمات الاستلام بدون لمس في «نخيل مول» و«ابن بطوطة مول» و«ذي بوينت»، لتمنح العديد من العملاء إمكانية الوصول الفوري إلى أكثر من 700 متجر من متاجر التجزئة والمطاعم خلال التباعد الاجتماعي.
وتعتبر خدمة «اتصل، زرنا، استلم»، طريقة سريعة ومريحة لشراء السلع ووجبات الطعام الجاهزة والحلويات الرمضانية، وذلك بدون أي رسوم للحجز أو للاستلام، حيث يبلغ متوسط الوقت منذ الاتصال وحتى الاستلام 30 دقيقة. وتتوفر هذه الخدمة يومياً من الساعة 12 بعد الظهر ولغاية الساعة 9 مساءً.
وسيتمكن العملاء من الذين قاموا بالطلب عن طريق الاتصال بالمتجر أو المطعم مباشرة، من استلام طلباتهم من منطقة الاستلام المخصصة للسيارة عند المراكز التجارية. وبمجرد الانتهاء من إجراء عملية الدفع بالبطاقة من دون لمس، سيضمن الفريق المختص وضع جميع الطلبات بأمان في سيارات العملاء وذلك قبل مغادرتهم بكل سلاسة.
وقال عمر خوري، المدير التنفيذي ل«نخيل مولز»: «لقد تم إنشاء خدمة اتصل، زرنا، استلم لدعم تجار التجزئة واستجابة لطلب العملاء، وبما أن المولات تعمل حالياً بنسبة 30% فقط من طاقتها الاستيعابية وبعض الطلبات عبر الإنترنت تستغرق وقتاً أطول من المعتاد، فإن هذه الخدمة السريعة والمريحة تعتبر الحل المثالي للعملاء الذين يرغبون في الوصول الفوري إلى المتاجر والمطاعم. سيتمكن الآن عدد أكبر من الأشخاص من الاستمرار في التسوق وبكل أمان وذلك للحصول على مجموعة واسعة من السلع من بعض أكبر وجهات التسوق والترفيه لدينا من خلال هذه الخدمة التي تتسم بالكفاءة والنظافة ومن دون لمس».
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