شكرا لقرائتكم خبر عن 15.5 مليون درهم أرباح «دبي للمرطبات» بارتفاع 27% والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: «الخليج

سجلت شركة دبي للمرطبات أرباحاً بقيمة 15.52 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بأرباح بقيمة 12.2 مليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2019، بنسبة ارتفاع بلغت 27%.

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