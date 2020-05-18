«سياحة عجمان» تكشف عن التعليمات التشغيلية للفنادق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

كشفت دائرة التنمية السياحية في عجمان عن حزمة التعليمات والإرشادات التشغيلية الوقائية الواجب على الفنادق تطبيقها لحماية العاملين والضيوف ومكافحة انتشار فيروس كورونا، ويأتي ذلك في إطار حرص الدائرة على طمأنة ضيوف وزوار عجمان، وتمهيداً لإعادة افتتاح المرافق السياحية لاستقبال الزوار خلال الأشهر المقبلة باعتبار إمارة عجمان إحدى أهم الوجهات السياحية في دولة الإمارات بما تتميز به من مواقع تراثية وطبيعية ومخزون ثقافي.

Advertisements

يضم الدليل الإرشادي الذي يتكون من 13 صفحة تعليمات تفصيلية من أبرزها تحديد نسب الإشغال بما لا يتجاوز 30% من القدرة الاستيعابية للفندق بما في ذلك المطاعم والمقاهي، وقياس درجات الحرارة لكافة زوار الفندق، وتخصيص أبواب للدخول وأخرى للخروج مع علامات لوقوف كل ضيف بفاصل يبلغ مترين اثنين في كافة الأماكن المخصصة لانتظار الضيوف مثل الاستقبال وخدمات الاستعلام والاستلام، إضافةً إلى توفر أجهزة التعقيم في كافة الأماكن المشتركة والمعدات الوقائية كالأقنعة والقفازات بكميات كافية للموظفين والضيوف. كما تفرض التعليمات على الفنادق إجراءات التعقيم الدوري حسب جداول تتم مشاركتها أسبوعياً مع مشرفي الدائرة، وتفرض كذلك تخصيص غرف خاصة للحجر الصحي يجري تعقيمها فوراً بعد كل استخدام.

وتشمل قائمة التدابير الوقائية التي يتوجب على الفنادق التقيد بها تدريب موظفيها على كيفية التعامل مع مختلف الظروف بما في ذلك التعامل مع من لديهم أعراض مرضية تشابه أعراض الفيروس وكيفية اصطحابهم إلى الغرف المخصصة للحجر الصحي ريثما تجرى لهم الفحوص اللازمة. وتفرض على الفنادق الاحتفاظ بسجلات توضح احتكاك الضيوف والموظفين لمدة 3 أشهر للعودة إليها إن دعت الضرورة، وتتضمن الإرشادات الوقائية أيضاً عدم استخدام أي أدوات قابلة لإعادة الاستخدام كالمنشورات الورقية والمجلات والصحف والأكواب وغيرها، وتحدد كيفية إعداد الطعام وتقديمه والحجوزات لدى صالونات قص وتصفيف الشعر.

وقال صالح محمد الجزيري، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان: «تحرص دائرة التنمية السياحية في عجمان على تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة لضمان سلامة ضيوف وزوار الإمارة، وتعمل عن كثب مع مؤسسات القطاع الخاص ورواد قطاعي الضيافة والصحة لتجاوز هذه الأزمة وتعزيز دور ومكانة الإمارة كإحدى الوجهات السياحية الرائدة في دولة الإمارات».