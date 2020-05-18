شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا: 8.6 مليار دولار لمساعدة شركات الحكومة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت وثائق حكومية اطلعت عليها رويترز، أن إندونيسيا تخطط لتقديم مساعدات لاثنتي عشرة شركة مملوكة للدولة بقيمة 8.6 مليار دولار لتخفيف أثر جائحة فيروس كورونا، معظمها في صورة تعويضات نقدية واستثمارات لرأس المال العامل.

وبحسب وثائق لوزارة المالية قُدمت لاجتماع اللجنة المالية للبرلمان في الحادي عشر من الشهر الحالي، اقترحت الحكومة على البرلمان تقديم دعم مالي للشركات يبلغ 128.04 تريليون روبية (8.63 مليار دولار).

وأظهرت الوثائق أن الحكومة تنوي مساعدة البنوك التجارية على إعادة هيكلة القروض الرديئة عبر إتاحة 35 تريليون روبية للقطاع المصرفي.

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