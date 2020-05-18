شكرا لقرائتكم خبر عن «جميرا النسيم» يعيد افتتاح شاطئه والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
تزامناً مع توجه دبي إلى إعادة فتح شواطئها الخاصة، أتاح فندق جميرا النسيم للنزلاء إمكانية الاستفادة من شاطئه الخاص الممتد على مسافة كيلومترين قرب برج العرب في جميرا، شريطة الالتزام بمجموعة صارمة من الإجراءات الاحترازية.
وعملاً بالتوجيهات الصادرة عن الهيئات الحكومية المعنية، يلتزم الفندق بكافة تعليمات وممارسات التباعد الاجتماعي بما فيها نسب الإشغال المحددة؛ وفحص درجات حرارة الزوار عند الوصول؛ والفصل ما بين أسرّة التشمس لمسافة مترين؛ وضمان ارتداء جميع الزوار للكمامات أثناء تنقلهم في المناطق العامة.
يوفر الفندق العصري المطل على الشاطئ مجموعة غنية من المرافق الاستثنائية، بدءاً من الغرف أو الأجنحة، والإطلالات على برج العرب جميرا، والخليج.
ويمكن لنزلاء فنادق مدينة جميرا وزوارها الخارجيين تناول أشهى الوجبات في مطعمي «كايتو» و«روك فيش» في جميرا النسيم؛ وفي مطعم «شيمرز» اليوناني الشهير الذي يوفر لزواره جلسات خارجية مميزة على شاطئ جميرا ميناء السلام.وبموقعه الفريد على السطح المطل على مرافق الفندق الساحرة، يقدم مطعم «كايتو» مفهوماً استثنائياً يشتهر باسم «نيكي» ويمزج بين المأكولات البيروفية واليابانية وهو من ابتكار الشيف كريستيان غويا.
ويمكن للزوار الباحثين عن أجواء متميزة للاسترخاء على الشاطئ تناول أشهى المأكولات في مطعم «شيمرز» الذي يبعد عن امتداد الشاطئ الخلاب مسافة قصيرة مشياً على الأقدام؛ أو في مطعم «روك فيش»، مفهوم جميرا النسيم المميز لأشهى المأكولات البحرية المستوحاة من فنون الطهي في منطقة البحر الأبيض المتوسط. وعلى مدار أشهر الصيف، يقدم «روك فيش» مجموعة رائعة من المطاعم المصغرة، وقد بدأ طهاة مطعم «فيكا» بتقديم أشهى المأكولات.
وللباحثين عن تجربة استرخاء شامل، يوفر جميرا النسيم لزواره الاستمتاع بقائمة مأكولات واسعة مخصصة للغرف وتشمل أطباقاً من مختلف أنحاء العالم.
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