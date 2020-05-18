شكرا لقرائتكم خبر عن «العربية للسيارات» تطرح «نيسان صني 2020» الجديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”
أعلنت «العربية للسيارات»، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبدالواحد الرستماني، والوكيل الحصري لعلامة «نيسان» في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، عن وصول «نيسان صني» 2020 الجديدة كلياً ليتم توفيرها في جميع صالات عرضها. وتم تصميم هذه السيارة وفق أعلى مواصفات الجاذبية والأناقة، مع مراعاة توظيف التقنيات المستقبلية التي تساعد السائقين على مواكبة التقدم، وأثبتت «نيسان صني» على مر السنين ذاتها كعلامة تجارية قوية، لما تحمله من تراث طويل أكسبها سمعة راسخة في المنطقة.
وقال صلاح يموت المدير التنفيذي للعمليات: «تعتبر نيسان صني 2020 الخيار الأمثل لأولئك الذين يبحثون عن الراحة والتقنيات الفائقة في التنقل الذكي من نيسان. إننا في العربية للسيارات نسعى دائماً لتوفير احتياجات عملائنا وتقديم الأفضل لهم، ويأتي هذا الطراز الجديد معززاً بمواصفات قياسية يمكن للسائقين مواءمتها لضمان راحتهم».
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