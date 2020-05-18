شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتحاد العقارية» تنظر في استخدام الاحتياطي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة الاتحاد العقارية أن جمعيتها العمومية ستنظر في استخدام الاحتياطي القانوني بما لا يتجاوز 332.9 مليون درهم لتخفيض الخسائر المتراكمة، وذلك خلال اجتماعها الذي يعقد يوم 30 مايو المقبل.

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