شكرا لقرائتكم خبر عن شواطئ إيطاليا تستعد لاستقبال السائحين الأوروبيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجهد إيطاليا لتتمكن من استقبال المصطافين على شواطئها، إذ يشكلون مصدر إيرادات لا يستهان به لاقتصادها الذي شارف على الاختناق.

وقال لوكا زايا، رئيس منطقة فينيتو، الأربعاء الماضي، خلال مؤتمر صحفي «إن التحدث عن الشواطئ مسألة حياة أو موت بالنسبة إلى الاقتصاد».

وقد أعلنت حكومة جوزيبي كونتي، ليل الجمعة/‏‏السبت، إعادة فتح حدود البلاد أمام السياح الأوروبيين في الثالث من يونيو/‏‏حزيران.

وفينيتو التي تضم البندقية، هي المنطقة الإيطالية التي تجذب معظم السياح، وهم يضخون 18 مليار يورو في الاقتصاد كل عام، ويأتي نحو نصف ذلك من نشاط الشاطئ، وهذا يعني أن الفنادق الساحلية أصبحت في حالة تأهب قصوى، وتقوم بعمليات تعقيم الصالات، وإبعاد الطاولات عن بعضها بعضاً، واستخدام التكنولوجيا للمساعدة.

مظلات شمسية متطورة

أصدرت الحكومة الإيطالية التي تدرك أهمية قطاع السياحة الحيوي الذي يمثل 15% من الوظائف في البلاد، هذا الأسبوع، سلسلة من القواعد للأعمال المرتبطة بالسياحة الشاطئية. حيث ينبغي وضع المظلات على مسافة 4,5 متر من بعضها بعضاً، وتعقيم المناطق المشتركة، كما يجب توفير الجل المعقم في المناطق التي عادة ما تشهد اكتظاظاً.

ولا تزال معظم الشواطئ في كل أنحاء البلاد مغلقة، مع تولّي المسؤولين الإقليميين، والمحليين، قرار تحديد موعد فتحها. وفي يزولو (شرق البندقية)، تتجاور عشرات الفنادق على الشاطئ، على غرار ميامي بيتش.

وفي هذا المكان، تساعد التكنولوجيا على إبقاء الفيروس بعيداً. فالمظلات تفتح وتغلق عن طريق جهاز التحكم عن بعد، والحمامات مزودة بتكنولوجيا تتيح تطقيمها ذاتياً، إضافة إلى ابتكار أساور إلكترونية تستخدم لفتح الخزائن، والحمامات.

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وقال أليساندرو بيرتون، رئيس اتحاد «يونيوماري فينيتو»، لوكالة فرانس برس، إن الشركات بدأت الاستعدادات في الأسابيع القليلة الماضية.

ومن بين الجهود الأخرى، قام القطاع بتحسين نظام الحجز عبر الإنترنت لمنع الناس من التجمع قرب مداخل المنشآت الشاطئية، وفقاً لبيرتون.

لكن كريستوفر دي زوتي مدير فندق «مونديال هوتيل»، قال إن الحجز عديم الفائدة ما لم يتمكن مشغلو الفنادق من توقّع موعد وصول السياح.

وأوضح أن «نقطة التحول الحقيقية ستكون فتح الحدود»، مشيرا إلى أن الأجانب يشكلون 60 % من زبائنه.

وأضاف «من المهم أن تعرف متى سيسمح لهم بأخذ إجازتهم في إيطاليا».

موقف رهيب

في تشيسيناتيكو، على مسافة ساعتين إلى الجنوب في منطقة إميليا رومانيا المجاورة، ما زالت كل المنتجعات الممتدة على طول الساحل مغلقة، ولم تفتح إلا ثلاثة فنادق فقط، من أصل 310، إلا أنها مشغولة حالياً بالعمل على إعادة فتح أبوابها في أقرب وقت ممكن.

وقال سيموني باتيستوني الذي تملك عائلته امتياز تشغيل شاطئ بانيو ميلانو منذ عام 1927 «عادة أفتح بداية مارس/‏‏آذار». (أ ف ب)