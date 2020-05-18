«المشرق» يتطلع إلى تنمية إدارة الثروات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن بنك المشرق عن تعيين مفضل كجيجي في منصب الرئيس الجديد للمشرق الذهبي والنائب التنفيذي لرئيس بنك المشرق، خلفاً لإشرت كياني.

وينضم مفضل إلى بنك المشرق قادماً من نور بنك، وسيكون مفضل مسؤولاً عن تعزيز عروض المشرق الذهبي، وأدائه المالي، والارتقاء بتجربة العملاء وجودة الخدمات. كما سيشرف أيضاً على منتجات الرهن العقاري والتأمين لدى المشرق الذهبي، بالإضافة للإشراف على فريق مستشاري الاستثمار.

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