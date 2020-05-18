شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام تروي الصدمة الاقتصادية في العالم جراء «كوفيد-19» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ازدهرت الشبكات الاجتماعية والمبيعات عبر الإنترنت، فيما اصطفت الطائرات في المطارات، وغزا العالم ركود عميق، وتصاعدت البطالة. وفي ما يلي بعض الأرقام الرئيسية للأزمة العالمية التي خلّفها فيروس كورونا المستجد.

3 مليارات

استخدم ثلاثة مليارات شخص مرة واحدة، على الأقل شهرياً، في الربع الأول من السنة الشبكات الاجتماعية المختلفة لشركة «فيسبوك» (واتس أب ومسنجر وما إلى ذلك)، والتي زاد استخدامها بسبب تدابير العزل والقيود المفروضة على التنقل في العالم.

ووظفت شركة أمازون 175 ألف شخص إضافيين في مستودعاتها الأمريكية تجاوباً مع الطلب المتزايد.

وذكرت مجلة «فوربس» أن رئيس الشركة جيف بيزوس، وهو بالفعل أغنى رجل في العالم، جمع 25 مليار دولار إضافية منذ بداية الوباء.

2023

تشير تقديرات الجمعية الدولية للنقل الجوي (إياتا)، التي سجلت إلغاء 4,5 مليون رحلة، إلى أن النقل الجوي لن يعود إلى مستواه المعتاد قبل هذا التاريخ.

وتتوالى الإعلانات عن خطط صرف العاملين في القطاع: 12 ألف وظيفة لدى الخطوط الجوية البريطانية، و5 آلاف لدى شركة «ساس» الإسكندينافية، وألفان لدى أيسلاندير، و3 آلاف لدى راين إير، و3450 لدى يونايتد إيرلاينز، و3 آلاف لدى فيرجن أتلانتيك.

وتتخذ الحكومات إجراءات سعياً لضمان بقاء الشركات. وفي هذا الإطار، ستتلقى شركة الخطوط الجوية الفرنسية 7 مليارات يورو، بينما تتفاوض مجموعة لوفتهانزا للحصول على مساعدة من الدولة الألمانية بالمليارات.

4,8 %

إنها نسبة انكماش الاقتصاد العالمي عام 2020 وفق تقديرات شركة «أكسفورد إيكونوميكس»، في 15 مايو/‏‏ أيار، مع توقع «انتعاش قوي في النمو» في النصف الثاني من العام. وفي منتصف إبريل/‏‏ نيسان، كان صندوق النقد الدولي لا يزال يتوقع ركوداً عالمياً محدوداً بنسبة 3%.

وفي المملكة المتحدة، يتوقع بنك إنجلترا انخفاضاً بنسبة 14% في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بينما تتوقع المفوضية الأوروبية تراجعاً بنسبة 7,7% لمنطقة اليورو.

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36,5 مليون

إنّه عدد من تقدموا للحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة منذ منتصف شهر مارس/‏‏ آذار. ويبلغ معدل البطالة الأمريكية 14,7%، وهو في أعلى مستوياته منذ 80 عاماً.

وكشفت دراسة استقصائية أجراها «ماركتبليْس»، وهو برنامج اقتصادي في الإذاعة الأمريكية العامة في أوائل شهر مايو/‏‏أيار، أن 41% ممن شملهم الاستطلاع لا يمكنهم تحمل نفقات غير متوقعة من 250 دولاراً.

وفي العديد من البلدان الأوروبية، تم تفادي الارتفاع الكبير في عدد العاطلين عن العمل حتى الآن بفضل تولي الحكومة دفع الأجور (عن البطالة الجزئية). وفي فرنسا تغطي الدولة أجور أكثر من 60% من الموظفين (12,4 مليون).

2700 مليار دولار

هي القيمة التراكمية لخطة الإنعاش الأمريكية التي تم الإعلان عنها في نهاية مارس/‏‏ آذار، وخطة مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمستشفيات التي اعتمدت في نهاية أبريل/‏‏نيسان.

ويجب على الاتحاد الأوروبي أن يقدم بحلول نهاية الشهر خطته لجمع 1000 مليار يورو. وقد تكون الخطة العنصر الرئيسي لمجموعة من الإجراءات التي تدعو المستثمرين إلى المساهمة ليصل المجموع إلى 2000 مليار.

ومن دون انتظار الخطة الأوروبية، اعتمدت ألمانيا في نهاية مارس/‏‏ آذار خطة بنحو 1100 مليار يورو، في حين قدمت فرنسا ضمانات قروض من الدولة بقيمة 300 مليار يورو وخطة عمل بقيمة 110 مليار يورو.

وأعلنت الهند عن خطة بقيمة 250 مليار يورو، أو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين خصصت الصين 130 مليار يورو لمصلحة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تستحدث غالبية الوظائف.

203 مليارات دولار

ستكون تكلفة الوباء على شركات التأمين في عام 2020، وفقاً شركة لويدز للتأمين في لندن، وهذا من شأنه أن يجعل (كوفيد-19) أحد أكثر الأحداث تكلفة في تاريخ هذا القطاع، مع إعصار كاترينا، أو هجمات سبتمبر/‏‏أيلول 2001.

وتخسر شركات التأمين بطريقتين: يجب عليها تعويض الأفراد والشركات عن الرحلات، أو الأحداث المهنية الرئيسية الملغاة، فيما تفقد محافظها الاستثمارية قيمتها مع انهيار الأسواق.

وبعد الضغط على شركات التأمين في فرنسا لدعم الشركات التي تواجه صعوبات كبيرة، أجابت فلورنس لوتمان، رئيسة الاتحاد الفرنسي للتأمين بأن تعويض جميع الخسائر التشغيلية من شأنه أن يقوض القطاع. (أ ف ب)