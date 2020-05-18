«دبي للاستثمار» تناقش توزيـع أربـاح بنسبة 10%

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنظر الجمعية العمومية لشركة «دبي للاستثمار» في مقترح توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 10% من رأس المال عن عام 2019، وذلك خلال اجتماعها الذي سيعقد في 3 يونيو المقبل.

وأوضحت الشركة في بيان على موقع سوق دبي المالي، أن الجمعية العمومية ستناقش حذف البندين «ب» و«ج» من المادة 60 والمتعلقين بتوزيع الأرباح السنوية في النظام الأساسي للشركة واستبدالهما بالبند «ب» المذكور في نموذج النظام الأساسي للشركات المساهمة العامة لهيئة الأوراق المالية والسلع.

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