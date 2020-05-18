شكرا لقرائتكم خبر عن «ديزني» تعيد فتح منطقة التسوق في فلوريدا الأربعاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة والت ديزني، إنها ستفتح جزئياً مجمع ديزني سبرينجز للترفيه والتسوق في منتجع عالم والت ديزني في فلوريدا، يوم 20 مايو/أيار.
وذكر بيان أول أمس السبت، أن ديزني والاتحادات التي تمثل العمال في عالم والت ديزني في فلوريدا، توصلت إلى اتفاق بشأن إجراءات لحماية العاملين من فيروس كورونا، مما يزيل إحدى العقبات أمام الشركة لإعادة فتح متنزهاتها الترفيهية الشهيرة.
وقال مات سايمون نائب رئيس ديزني سبرينجز في بيان الليلة الماضية: «بينما تظل الملاهي الترفيهية والفنادق الخاصة بنا مغلقة مؤقتاً، فإن إعادة فتح ديزني سبرينجز على مراحل هي خطوة مهمة ومحل ترحيب ونحن نجتاز هذه الفترة التي لا مثيل لها معاً، بأكبر قدر ممكن من التحلي بالمسؤولية».
وذكرت الشركة أنها تطبق إجراءات السلامة مثل اشتراط وضع غطاء وجه «مناسب»، وفحص درجات الحرارة وممارسات التباعد الاجتماعي، وزيادة إجراءات التنظيف والتطهير.
وقالت ديزني في وقت سابق هذا الشهر، إن إغلاق متنزهاتها الترفيهية كلفها مليار دولار بين يناير/كانون الثاني، ومارس/آذار. (رويترز)
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