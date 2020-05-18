شكرا لقرائتكم خبر عن «بنك الشارقة» يؤجل بيانات 2019 والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن بنك الشارقة تأجيل نشر بياناته المالية السنوية لعام 2019، وذلك لمدة أقصاها 15 يوماً بالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة، وإفساحاً في المجال لإتمام الإجراءات والحصول على الموافقات اللازمة، مرجعاً التأخير في نشر البيانات إلى تأخر استلام البيانات المالية من بنك الإمارات، ولبنان.

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