«المركزي» يرسم خريطة طريق الاستفادة من برامج الدعم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:عبير أبوشمالة



أصدر «المصرف المركزي» توجيهاته للبنوك وشركات التمويل بشأن تخفيف الضغوط المالية التي قد يواجهها عملاؤهم، تماشياً مع التزامه بتخفيف آثار فيروس كورونا في المستهلكين في الإمارات. وقد تم إصدار هذه التوجيهات لتخفيف العبء المالي الذي يواجهه المستهلكون نتيجة الفقدان المؤقت للوظيفة، أو انخفاض الدخل بسبب تفشي الفيروس أثناء محاولاتهم الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه البنوك، أو شركات التمويل، وتم اتخاذ الإجراءات التالية للمستهليكن المتأثرين:



التأهل لدفعات القروض المؤجلة



1- يمكن للمستهلكين المتأثرين بشكل مباشر، أو غير مباشر، من «كوفيد 19» اعتباراً من 15 مارس/ آذار 2020، أن يتقدموا بطلب تأجيل سداد دفعات القروض/ التمويل (وتشمل الفائدة/الأرباح) من البنك، و/أو شركة التمويل، لمدة تصل إلى نهاية عام 2020.

2- يتم لاحقاً تمديد فترة القرض الذي تم تأجيل أقساطه بناء على طلب المستهلك، لفترة تصل حتى 6 أشهر

3- لا يشمل التأجيل المذكور دفعات بطاقات الائتمان، حيث إن المستهلكين عادة لديهم خيار دفع الحد الأدنى فقط. ومع ذلك، يجب على المستهلكين التواصل مع البنوك المانحة لتلك البطاقات حول إمكانية خفض سعر الفائدة على بطاقة الائتمان خلال هذه الفترة.

4- أكد «المركزي»، بالنسبة للمستهلكين غير المؤهلين لبرنامج الدعم، ولكنهم يواجهون بالفعل صعوبات مالية، سيظل بإمكانهم تقديم طلب لدى البنوك، أو شركات التمويل المقرضة للنظر في خيار مناسب لإعادة الهيكلة.

5- يجب على البنوك وشركات التمويل ألا تفرض غرامات/رسوماً، أوفوائد إضافية على الدفعات المؤجلة، وستكون الفائدة سارية على القرض، ولكن سيتم تأجيلها.

6- يجب على البنوك وشركات التمويل عدم زيادة أسعار الفائدة للعملاء المستفيدين من خطة الدعم الذي يتبناه المركزي.

7- يجب على البنوك وشركات التمويل ألا تفرض على المستهلك أية رسوم تأخير عن السداد، وإرجاع أي مبالغ تم تحصيلها كرسوم تأخير خلال هذه الفترة في غضون 30 يوماً.

8- وجه «المركزي» البنوك وشركات التمويل بتوفير تسهيلات تمويل إضافية بأسعار فائدة مخفضة خلال فترة الدعم، مع مراعاة معايير الائتمان السليمة المعتمدة لديها.

9- يجب على البنوك وشركات التمويل تجنب استخدام خطة الدعم لمساعدة العملاء الحاليين غير المتأثرين بتداعيات «كورونا»، والعملاء غير المقيمين، وكذلك العملاء الذين تخلفوا عن الوفاء بالتزاماتهم قبل فترة الوباء.

10- يجب على المستهلكين تزويد البنوك و/أو شركات التمويل بالأدلة ذات الصلة التي تثبت تأثرهم بشكل مباشر، أو غير مباشر، بتداعيات وباء (كوفید-19)، من أجل التأهل للحصول على مساعدة برنامج الدعم.

11- يترتب على المستهلكين الالتزام بسداد الدفعات المؤجلة عقب انتهاء فترة الدعم. وسيتم استئناف الدفعات كالمعتاد.

وأكد «المركزي» أن برنامج الدعم لا ينطبق على القروض الحكومية القائمة، وقروض الكيانات ذات الصلة بالحكومة (GREs) وقروض غير المقيمين، والعملاء الذين لم يتأثروا بالوباء.