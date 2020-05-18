أرباح «ديار» الفصلية 2.6 مليون.. والخسائر المتراكمة 1.5 مليار

دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «ديار للتطوير»، تسجيل إيرادات بقيمة 98.8 مليون درهم خلال الربع الأول، مقارنة بإيرادات 175.8 مليون درهم خلال الربع الأول 2019، فيما بلغ صافي الربح 2.6 مليون درهم، وذلك بعد تسجيل مخصصات احترازية لانخفاض القيمة بما يعادل 10 ملايين درهم خاصة ببعض عقاراتها الاستثمارية، ما أدى إلى تراجع الأرباح 86%، مقارنة بأرباح 18.3 مليون درهم في الربع الأول 2019. وبحسب البيانات المالية فقد ارتفعت المصروفات العمومية والإدارية 16% إلى 44 مليون درهم.

وقال سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة «ديار للتطوير»: «بداية عام 2020 حملت لنا أحداثاً غير متوقعة، وهي الجائحة التي شمل تأثيرها جميع أنحاء العالم، ولكن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة حرصت على اتخاذ العديد من الإجراءات والقرارات الفعّالة لتقليل هذا التأثير على صحة وسلامة كافة المواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى تقليل تأثيرها على الاقتصاد.

ونحن في ديار سنحافظ على التزامنا المعهود تجاه المساهمة في دفع عجلة النمو والتطور في دولة الإمارات، عبر توفير الخدمات العقارية المتكاملة، وعقارات عالية الجودة في قطاعي السكن والضيافة، بهدف تلبية الاحتياجات المتغيرة».

ووافق مجلس إدارة شركة ديار للتطوير خلال اجتماعه، الخميس الماضي، على تسهيلات بنكية وتقديم ضمانات القرض.

وفي بيان منفصل، أعلنت الشركة أن مقدار الخسائر المتراكمة لديها يبلغ 1.528 مليار درهم، تشكل 26.46% من رأسمالها.

وأرجعت الشركة الأسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر المتراكمة إلى قيمة مخصصات انخفاض قيمة الموجودات نتيجة وضع سوق العقار في دبي، التي تم تسجيلها في عام 2010.