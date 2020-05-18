جمارك دبي تناقش التعاون مع «النرويج» لمواجهة «كورونا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



توّجت جمارك دبي جهودها الهادفة إلى تعزيز التعاون مع الهيئات والإدارات الجمركية في مختلف دول العالم خلال المرحلة الحالية، لمواجهة التحديات التي يشهدها الاقتصاد الدولي نتيجة لجائحة كورونا «كوفيد 2019»، حيث عقد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، لقاء عن بُعد، بواسطة تقنية الاتصال الإلكتروني، مع يستين برمير المدير العام لجمارك النرويج، لمناقشة التعاون المشترك والإجراءات المتخذة للحماية من وباء كورونا، مع الاستمرار في تيسير حركة التجارة العالمية.

وأكد أحمد محبوب مصبح خلال اللقاء الإلكتروني مع المدير العام لجمارك النرويج، أن جمارك دبي تمكنت من تلبية متطلبات الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات الجمركية للمتعاملين من مختلف الدول، مع النجاح المميز الذي حققناه في تطبيق نظام العمل عن بُعد، في مواجهة التحديات التي نجمت عن جائحة كورونا، بفضل تطوير الدائرة لقدراتها التقنية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتقنية المعلومات الذكية من خلال نظام مرسال 2 للعمليات الجمركية، والخدمات الذكية التي نقوم بتوفيرها للمتعاملين، الأمر الذي عزز قدرة جمارك دبي على الاستمرار في إنجاز مهامها الحيوية بكفاءة عالية، ومكّنها من الاستمرار في تحقيق الانسيابية والسرعة في تقديم الخدمات الجمركية، وبأعلى مستويات الجودة.

وأثنى المدير العام لجمارك النرويج على هذه الإجراءات لضمان استمرارية الأعمال، ودعم وتحفيز التجارة في هذه الفترة الصعبة التي يمر بها العالم ككل.