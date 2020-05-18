شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى: الودائع وصلت لـ1.5 تريليون جنيه.. وإجراءات لخدمة المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، إن البنك الأهلى يتلقى 30 ألف مكالمة يوميا، كما أن البنك يتيح شراء الشهادات ذات العائد من خلال الكول سنتر، مشيرا إلى أن البنك يمتلك 4500 ماكينة صراف آلى ونعمل إجراءات احترازية وسيتم تغذية الماكينات بشكل كبير، وتم إعفاء العميل من الرسوم، ويستيطيع العميل صرف راتبه من أقرب ماكينة له.

وأضاف خلال حديثه لبرنامج "الاقتصاد ببساطة"، الذى يقدمه أحمد يعقوب، عبر صفحة ”الخليج 365” على "فيس بوك"، أن 70 % من المركز الرئيسى يعمل من المنزل، وأزمة كورونا جعلتنا نعمل فى تقديم الخدمات دون تقدم فى ظل أجواء صعبة، وهناك بلاد أغلقت خدماتها، وحفاظنا على العملاء من خلال التعامل الإليكترونى، والحفاظ ايضا على الموظفين لدينا من خلال إجراءات السلامة.

وتابع أبو الفتوح، أن أزمة كورونا لها جوانب إيجابية مثل التصدير للمواد الغذائية والسلع المصنعة، وخلال الـ 3 أشهر الدولة توفر كافة المنتجات، ولا زيادة فى أسعار السلع، فاتاحة الخدمات والسلع يؤكد نجاح الدولة، وهناك إجراءات بين البنك المركزى والحكومة وتم اتخاذ إجراءات قوية تساند الاقتصاد بشكل جيد، ونتوقع قفزة كبيرة للاقتصاد بعد انتهاء أزمة كورونا، وكثير من العملاء قرروا زيادة خطوط الإنتاج مع انخفاض العائد على القروض.

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وتابع، " أن ودائع العملاء ارتفعت إلى تريليون ونصف، وفى الشهادات الجديدة اقتربنا على 100 مليار جنيه من خلال شهادات الـ 15 %، والتسهيلات الائتمانية وصلت 100 مليار ، و700 مليار تسهيلات ائتمانية أخرى فى ظل أجواء لتحقيق أرقام غير مسبوقة.

ووجه رسالة للمواطن قائلا "نقدم معلومات مبسطة حول خدمات البنك الإليكترونية، وهى عمليات مبسطة وتحتاج من العميل أن يقوم بتجريب الخدمات الإليكترونية، فهى مستقبل التعاملات الفترة المقبلة.

ويرعى برنامج "الاقتصاد ببساطة"، البنك الأهلى المصرى، ويستهدف البرنامج تسليط الضوء وعرض للقضايا الاقتصادية بأسلوب مبسط يساعد المواطن المصرى فى اتخاذ القرارات اليومية ودعم توجهه الاستثمارى.