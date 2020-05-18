شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التجارة تجرى تغييرات جديدة وتعيين مكتب فنى لتسريع الأداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، عددا من التغيرات التى طالت مكتب الوزير، لتحسين الأداء وتسريع وتيرة العمل، لتوفير خدمات أفضل للقطاع الصناعى والتصديرى، والتعامل بكل حزم وقوة مع كافة التحديات التى تواجه هذه القطاعات فى ظل أزمة فيروس كورونا.

وشملت التعديلات التى أجرتها الوزيرة نيفين جامع، تشكيل مكتب فنى للوزير، ويتولاه محمد حلمى، كما تم تعيين رشا الكفراوى معاون للوزير لشئون المتابعة، كما تم تغيير مروة فرغلى مدير مكتب الوزير وانتدابها لتعود لجهاز التمثيل التجارى، وتعيين محمد أحمد مديرا لمكتب الوزير، فى إطار خطة الهيكلة التى تنتهجها الدكتورة نيفين جامع.

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كما شملت التغيرات التى أجرتها وزيرة الصناعة والتجارة، مساء الأحد 17 مايو، تعيين معاون للوزيرة لشئون الصناعة وهو أحمد رضا، له خبره في ربط الصناعه بسلاسل الإمداد وتعميق المنتج المحلي من خلال عمله بالجهات الدوليه

ووجهت وزيرة الصناعة والتجارة، كافة القيادات الجديدة للعمل على الملفات التى تم تكليفهم بها، وانجازها فى أسرع وقت، وذلك فى إطار الخطة التى وضعتها الوزيرة للتعامل الأمثل مع تداعيات فيروس كورونا، إضافة إلى تحسين كفاءة القطاعات المختلفة من أجل زيادة الخدمات المقدمة للصناعة الوطنية، بوصفها قاطرة النمو.