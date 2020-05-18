شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 17- 5 -2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 17-5 -2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول ضعيفة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 3.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 548.449 مليار جنيه.





إيقاف تداول 20 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الأحد، إيقاف تداول أسهم 20 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%، وهم الملتقى العربى للاستثمارات، مصر للفنادق، شركة النصر للأعمال المدنية، بنك قناة السويس، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، اميرالد للاستثمار العقاري، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، مطاحن ومخابز الإسكندرية، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مصر لصناعة الكيماويات، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، أصول للوساطة في الأوراق المالية، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، جلاكسو سميثكلاين، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي.





البورصة تربح 3.6 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول ضعيفة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 3.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 548.449 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 147.7 مليون ورقة مالية بقيمة 371.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 21.2 ألف عملية لعدد 170 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.68% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.15%، والعرب على 4.17% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 32.65% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.34%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 1.1 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، 47 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 24.7 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 24.4 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 10357 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 1508 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 11864 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 3958 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 1125 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوٍ الأوزان"، بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 1836 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.35% ليغلق عند مستوى 652 نقطة.

وصعدت أسهم 77 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 53 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.





وضمت الأسهم المرتفعة:

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 7.620 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.96%.

- بنك قناة السويس-شركة مساهمة مصرية بسعر إغلاق 7.520 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.94%.

- اميرالد للاستثمار العقارى بسعر إغلاق 3.810 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.80%.

- مطاحن ومخابز شمال القاهرة بسعر إغلاق 11.870 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.40%.

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- بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا بسعر إغلاق 20.870 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.32%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- أصول للوساطة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 4.100 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.89%.

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 0.601 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.75%.

- مصر الوطنية للصلب-عتاقة بسعر إغلاق 0.788 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.90%.

- المتحدة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 2.710 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.90%.

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 4.200 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.45%.