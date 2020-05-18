شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأحد 17-5-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 17-5-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول ضعيفة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 3.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 548.449 مليار جنيه، وإعلان شركة جي بي أوتو، عن نتائجها المالية للفترة المالية المنتهي في 31 مارس لعام 2020، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 5.9 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 5.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2019، وأرجعت هذه الزيادة بنسبة 0.8% إلى ارتفاع في إيرادات جميع أنشطة المجموعة.





إيقاف تداول 20 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الأحد، إيقاف تداول أسهم 20 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%، وهم الملتقى العربى للاستثمارات، مصر للفنادق، شركة النصر للأعمال المدنية، بنك قناة السويس، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، اميرالد للاستثمار العقاري، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، مطاحن ومخابز الإسكندرية، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مصر لصناعة الكيماويات، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، أصول للوساطة في الأوراق المالية، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، جلاكسو سميثكلاين، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي.





البورصة تربح 3.6 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول ضعيفة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 3.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 548.449 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 147.7 مليون ورقة مالية بقيمة 371.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 21.2 ألف عملية لعدد 170 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.68% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.15%، والعرب على 4.17% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 32.65% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.34%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 1.1 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، 47 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 24.7 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 24.4 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 10357 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 1508 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 11864 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 3958 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 1125 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوٍ الأوزان"، بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 1836 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.35% ليغلق عند مستوى 652 نقطة.

وصعدت أسهم 77 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 53 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.





تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ اشترى مجلس إدارة شركتي عبور لاند للصناعات الغذائية، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، 600 ألف سهم، 18 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية 108 ألف سهم، فيما باعت مجموعة مرتبطة بشركات مصر للأسمنت-قنا، المتحدة للإسكان والتعمير، شارم دريمز للاستثمار السياحي، 100 ألف سهم، 249.7 ألف سهم، 547.5 ألف سهم، على التوالي، واشترى مجلس إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 15.1 مليون سهم.





جى بى اوتوأعلنت شركة جي بي أوتو، عن نتائجها المالية للفترة المالية المنتهي في 31 مارس لعام 2020، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 5.9 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 5.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2019، وأرجعت هذه الزيادة بنسبة 0.8% إلى ارتفاع في إيرادات جميع أنشطة المجموعة، عدا أنشطة المركبات ذات العجلتين والثلاث عجلات ومعدلات البناء والإطارات، وبلغ مجمول الربح 1.1 مليار جنيه بهامش مجمل ربح قدره 18.6% مقارنة بمجمل ربح قدره 859.8 مليون جنيه بهامش مجمل ربح قدره 14.7% بزيادة قدرها 3.9%.

وأضافت جي بي أوتو، أن إجمالي رصافي الربح بلغ 138.4 مليون جنيه بهامش صافي ربح قدره 2.4%، مقابل صافي ربح قدره 26.1 مليون جنيه بهامش صافي ربح قدره 0.4% عن نفس الفترة من عام 2019.