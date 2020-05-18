شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للألومنيوم: تشكيل لجنة لدراسة تأثير فيروس كورونا على قطاعات الشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة مصر للألومنيوم، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية، عن تشكيل لجنة من الشركة لدراسة مخاطر فيروس كورونا المستجد، وأثرها على كافة قطاعات الشركة، خاصة المشتريات والمبيعات والإنتاج والتسويق، لافتة فى بيان لها اليوم، أنه بخصوص استهداف استثمار نحو 298 مليون جنيه لعمل صيانة وعمرات ل319 خلية تجاوز تشغيلها 60 شهرا بدون عمرات، قالت إن ذلك نتيجة نظم الصيانة .

وأضافت الشركة فى بيانها، ردا على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، أن نظم الصيانة الدورية والوقائية تطيل عمر الخلايا، وفيما يتعلق بتوقع خسائر تبلغ نحو 1.038 مليار جنيه العام المقبل، فإنه يرجع لارتفاع أسعار الكهرباء وأسعار المعدن فى البوصة العالمية، وهما خارج إرادة الشركة .

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وأشارت شركة مصر للألومنيوم، إنه تم إصلاح توربينة الكهرباء والوصول لسرعة عالية، وبعد تركيبها حصل عطل فيها والآن يتم التعامل معه، ردا علي ما أثاره تقرير الجهاز المركزى من انفاق 62 مليون جنيه عليها دون استغلال من عام 2013.

وحول استهداف الشركة بيع 123 ألف طن مبيعات محلية خلال عام الموازنة 2020-2021، بدون دراسات وبدون عقود بجانب أن مبيعات العام المالى الماضى لها بلغت 80 ألف طن، أشارت أن المبيعات رؤية الشركة من خلال خبرتها فى ذلك وبالفعل هناك تنشيط للمبيعات.

أوضحت الشركة إنه تم طلب اتخاذ إجراءات حمائية للمنتجات المحلية من خلال الغرف التجارية ، موضحة أنه جارى تنشيط جهاز التحصيل بالشركة لتحصيل كافة المتأخرات ، وهو هدف تسعى الشركة لتحقيقه خلال عام الموازنة بالفعل .