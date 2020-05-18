شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يسجل أعلى سعر فى تاريخه بمصر.. اعرف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب فى مصر ارتفاعات تاريخية السبت 16 مايو 2020، بسبب صعود كبير لأوقية الذهب عالميا مسجلة 1750 دولارا، حيث سجل الذهب 760 جنيها للجرام، بدون مصنعية، من عيار 21 وهو الأكثر تداولا فى مصر، وفيما يلى أبرز أسباب ارتفاع الذهب. - حديث الرئيس الأمريكى عن احتمالية قطع العلاقة مع الصين بسبب فيروس كورونا. - تلميحات ترامب بإلغاء اتفاق التجارة مع بكين يشعل الأسواق. - إقبال كبير للمستثمرين على الذهب بصفته الملاذ الآمن. Advertisements - توقعات بوصول الأوقية 2000 دولار حال استمرار التصعيد الأمريكى الصينى. - سيتى بانك يتوقع استمرار صعود الذهب خلال 2020 و2021. - توقعات بتراجع التصعيد الأمريكى الصينى بعد إعلان مستشار بالبيت الأبيض عدم إلغاء اتفاق التجارة. - الذهب يسجل مكاسب تتجاوز 1% فى جلسة واحدة ليصعد لـ1750 دولارا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربح البلاديوم 1.9% إلى 1870.28 دولار للأوقية، لكنه يتجه صوب تسجيل انخفاض للأسبوع السابع على التوالي، وارتفع البلاتين 3.2% إلى 792.24 دولار للأوقية بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 13 مارس عند 796 دولار، وقفزت الفضة 4.3% إلى 16.55 دولار للأوقية، ولامست فى وقت سابق ذروة أكثر من شهرين عند 16.71 دولار، بحسب وكالة رويترز.

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