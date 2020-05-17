شكرا لقرائتكم خبر عن "الغرف التجارية" يشيد بقرار الحكومة بعودة الأنشطة المختلفة يونيو القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفى اليوم، (بأنه سيتم النظر فى كيفية إعادة الأنشطة المختلفة للعمل من جديد اعتبارا من منتصف شهر يونيو القادم، وأنه لن يتم السماح لأى مواطن دخول المنشآت أو استخدام وسائل النقل دون كمامة، وسيتم فرض عقوبات على المخالفين، وأن القطاع الطبي يقوم بجهد كبير للغاية).

وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن منتسبي الاتحاد علي مستوي الجمهورية ملتزمون بالإجرءات الاحترازية التي أعلنت عنها الحكومة لتفادي عدوي فيروس كورونا المستجد خاصة في ظل رغبتهم الشديدة لاعادة الحياة للأنشطة التجارية المختلفة في الفترة القادمة.

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وكان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن اليوم أن الحكومة تنتهز الفرصة خلال أجازه عيد الفطر وتم التوافق علي أنه من يوم الأحد وحتى الجمعة بواقع 6 أيام سيتم غلق كافة المحال التجارية والمولات والمطاعم ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية والشواطئ وحظر حركة المواطنين اعتبارا من الخامسة مساء وحتى السادسة صباحا.

وأشار رئيس الوزراء، إلى إن هدف الإجراءات الاحترازية خلال عيد الفطر هو الوقاية من فرص انتشار الفيروس ، وكانت الحكومة قد اعتمدت عدد من ضوابط الإقامة والاشتراطات بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية والتى تم البدء بها من 15 مايو الجارى، بالتنسيق بين وزارتى السياحة والآثار، والصحة والسكان، ووفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ومن بينها ضرورة قيام كل فندق بتوفير عيادة وطبيب بالفندق، بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة في هذا الشأن، إلى جانب التأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة، وعدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.