شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 752 ألف حاوية بشركة الإسكندرية خلال 10 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، إحدى شركات القابضة للنقل البحرى والبرى، أنه تم تداول 752.1 ألف حاوية خلال الفترة من أول يوليو 2019 حتى نهاية إبريل 2020، مقارنة بتداول 797.5 ألف حاوية خلال الفترة من أول يوليو 2018 حتى نهاية أبريل 2019، منها 412 ألف حاوية لمحطة حاويات الإسكندرية، والباقي بمحطة حاويات الدخيلة خلال العام المالى الجارى.

وأوضحت الشركة فى بيان لها اليوم، أن الشركة حققت خلال فترة العشرة أشهر إيرادات بلغت نحو 2 مليار جنيه، مقابل 2.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضي .

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وأضافت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، أن صافى الربح خلال الفترة بلغ نحو 1.176 مليار جنيه، مقابل 1.5 مليار جنيه خلال فترة المقارنة من العام المالى الماضى.

وحول جملة الاستثمارات المنفذة خلال الفترة الماضية أشارت الشركة أنها استثمرت نحو 119.6 مليون جنيه فى العديد من المشروعات منها تعميق وتكريك رصيف 96 واصلاحات فى الأرصفة من 49 إلى 54 ، بجانب رفع كفاءة المعدات وزيادة مساحات التخزين وتعميق بعض الأرصفة .

وأشارت الشركة أنه تم خلال اجتماع مجلس إدارة الشركة برئاسة اللواء ممدوح دراز ، مناقشة كافة المشروعات التى يتم تنفيذها، وكذلك ما تم تنفيذه بالفعل والجدول الزمنى للمشروعات سواء المعتمدة سابقا أو المعتمدة ضمن خطة العام المالى الجارى.