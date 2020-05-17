أخبار الاقتصاد اليوم: "الاتصالات" تعلن عن 33 مشروعا بـ900 مليون جنيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الأحد 17 مايو 2020 العديد من الأحداث أبرزها إعلان وزارة الاتصالات عن تنفيذ عدد من المشروعات بتكلفة تبلغ نحو 900 مليون جنيه.

القابضة المعدنية: ترشيد النفقات وتعميق التصنيع المحلى بالشركات التابعة

أكد الدكتور مدحت نافع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية أن الشركة تسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق رؤيتها واستراتيجيتها التى تهدف إلى إحداث تطوير شامل للشركات التابعة من خلال تحديث خطوط الإنتاج والمعدات والآلات المتوفرة لديها، وإدخال أحدث أساليب التصنيع الحديثة إلى جانب تطوير منظومة الموارد البشرية والاستعانة بأحدث نظم الجودة والتسويق داخلياً وخارجياً بما ينعكس على خطة الإنتاج، كما أن شركة مصر للألومنيوم تسير وفقاً لاستراتيجية تقوم بالأساس على تعميق التصنيع المحلى والتحول من الخسارة إلى الربح فقد قامت الشركة بالاستغناء عن الشركات الخارجية فى عمليات الصيانات الإنشائية والمدنية، وذلك بالاعتماد على العمالة الموجودة لإدارة الإنشاءات بالشركة مع مساعدة ومساهمة جميع القطاعات.

"الاتصالات" تعلن عن 33 مشروعا باستثمارات 900 مليون جنيه

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إطلاق مبادرة "فرصتنا رقمية" بحضور الدكتورة هالة الجوهرى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" وممثلى الجمعيات الأهلية و شركات تكنولوجيا المعلومات فى مصر، وذلك عبر تقنية الفيديو كنفرانس، وتأتى المبادرة فى إطار الجهود التى تبذل لحماية الشركات الناشئة من تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكشف الوزير على هامش المؤتمر تفاصيل إطلاق منصة "فرصنا رقمية"، حيث تم البدء فى تنفيذها قبل ظهور الجائحة الحالية وكان قد تم عقد العديد من الاجتماعات والحلقات النقاشية مع المعنيين من المنظمات والمؤسسات لاتمامها.

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الإحصاء: 1624 شركة تم تأسيسها فى شهر مارس الماضى

تراجع عدد الشركات التى تم تأسيسها في مارس الماضى مقارنة بشهر مارس من عام 2019، حيث أظهرت بيانات حكومية أن إجمالى الشركات التى تم تأسيسها بلغ نحو 1624 شركة مارس الماضى، مقابل 2166 شركة فى نفس الشهر من العام الماضى، بتراجع بلغ نحو 542 شركة، وذلك بالتزامن مع الأوضاع الاستثنائية التي نتجت عن انتشار فيروس "كوفيد-19" فيروس كورونا، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة من إجراءات احترازية من أجل احتواء الآثار السلبية المتوقع على الاقتصاد فى مصر.

المالية: تحصيل 3.5 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك "بورسعيد" و"السخنة" فى أبريل

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم فى تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام فى استقرار الأسعار، وتخفيف العبء عن كل أفراد المجتمع خاصة الفئات الأولى بالرعاية، والطبقة المتوسطة.

وزيرة التخطيط: أزمة كورونا ستؤدى إلى فقد من 25 - 30 مليون وظيفة حول العالم

انعقد الاجتماع الأول للهيئة الاستشارية لمؤسسة كيميت بطرس غالى للسلام والمعرفة بعد تشكيلها، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس الهيئة الاستشارية للمؤسسة، وأعضاء الهيئة الاستشارية؛ السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ومحسن النعمانى، وزير التنمية المحلية الأسبق، والسفير ماجد عبد الفتاح مساعد أمين عام الأمم المتحدة، والسفير وليد عبد الناصر مدير المكتب الإقليمى للدول العربية بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والسفير هشام الزميتى سكرتير عام المجلس المصرى للشئون الخارجية، والسفير حسين حسونة عضو لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولى، والسفير محمد أنيس سالم، منسق مجموعة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية بالمجلس المصرى للشئون الخارجية، وبمشاركة الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، الدكتورة سحر السنباطى، أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، الدكتورة نهى بكر أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، كما شارك فى الاجتماع من مؤسسة كيميت بطرس غالى كل من ممدوح عباس رئيس المؤسسة، والدكتورة مشيرة خطاب الرئيس التنفيذى للمؤسسة.

هيئة الاستثمار تقدم خدمات قطاع الأداء الاقتصادى إلكترونياً للتيسير على المستثمرين

أصدر المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، القرار رقم 223 لسنة 2020، بأن يتم تقديم كل خدمات قطاع الأداء الاقتصادى إلكترونياً، بما فى ذلك طلب الحصول على نسخة رسمية من الشهادات والقوائم المالية للشركات والتقارير التى تصدر عن القطاع، وذلك من خلال البريد الإلكترونى المعد لهذا الغرض وهو: [email protected] بشأن تقديم خدمات أعمال التقييم، و[email protected] بشأن تقديم خدمات تعديل الهياكل المالية، تمهيدا لإطلاق تلك الخدمات على الموقع الالكتروني للهيئة www.gafi.gov.eg.