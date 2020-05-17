شكرا لقرائتكم خبر عن بنوك أوروبية تقرر وقف معاملات الليرة التركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر بنك "Euroclear Bank" ومقره بلجيكا ومؤسسة "Clearstream Banking" ومقرها في لوكسمبورج إيقاف معاملات الليرة التركية الدولية، وفى البيان الذى أصدرته الشركة التى مقرها فى لوكسمبورج أوضحت الشركة أن هذا القرار قد اتخذ بسبب حالة عدم الوضوح في إجراءات مراقبة رؤوس الأموال الموجودة فى تركيا.

فى الوقت نفسه جاء هذا القرار بعد الهبوط السريع لقيمة الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكى ووصله لمستويات لم يشهدها من قبل، حيث وصل سعر الدولار مقابل الليرة التركية 7.26 ليرة للدولار الواحد.

وعلى صعيد آخر، لا يزال وباء كورونا يتوغل فى تركيا حيث، توفى اليوم الأحد سكرتير حزب الخير بمحافظة إزمير في تركيا، دوندار تانرى فردى بعد ما يقرب من شهرين من إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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كان دوندار قد أصيب بفيروس كورونا وخضع للعلاج لمدة 55 يوماً ولكن بعد تدهور حالتة فى الأيام الأخير جاء اليوم خبر وفاتة.