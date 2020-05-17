شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح سامبا المالية ترتفع 20% بالربع الأول لزيادة مكاسب سندات الدين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لمجموعة سامبا المالية، المُعلنة اليوم الأحد، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 19.6% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 1.3 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 1.1 مليار ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وحققت الشركة تراجعاً في صافي دخل العمولات إلى 1.56 مليار ريال مقابل صافي دخل عمولات بلغ 1.6 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

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وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 إلى الزيادة في مكاسب سندات دين مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، وأرباح تحويل عملات أجنبية ودخل العمليات الأخرى، يقابلها جزئيا ارتفاع في مصاريف الزكاة والضريبة للربع الحالي.

وارتفع إجمالي ربح العمليات إلى 2.4 مليار ريال خلال الربع الأول، مُقابل إجمالي ربح عمليات بلغ 2.2 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة حققت صافي أرباح بلغ 4 مليار ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 3.1 مليار ريال في العام 2018.

وقالت المجموعة، إن الارتفاع في الأرباح قابله انخفاض مصاريف الزكاة مقارنة بالعام الماضي، حيث تضمنت 2018 مبالغ تسوية الزكاة المتعلقة بالسنوات السابقة.