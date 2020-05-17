شكرا لقرائتكم خبر عن دله الصحية تُوقع اتفاقيات لشراء 58.64% من أسهم درع الرعاية القابضة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة دله للخدمات الصحية عن توقيع الاتفاقيات النهائية فيما يتعلق ببيع وشراء ما يساوي نسبة 58.64% من أسهم شركة درع الرعاية القابضة.

وأفادت دلة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأنها وقعت اتفاقية مبادلة أسهم مع شركة المملكة للاستثمار والتطوير، والتي وافقت بموجبها شركة دله على شراء 6.820 مليون سهماً في شركة درع الرعاية (ما يمثل نسبة 54.56% من رأس مال شركة درع الرعاية) تبلغ قيمتها 300 مليون ريال سعودي.

وقالت دلة، إنها وقعت الاتفاقية مُقابل 3.740 مليون سهم من أسهم خزينة شركة دله، ما يمثل نسبة 4.99% من رأس المال شركة دله بقيمة 186 مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى عوض نقدي يعادل 114 مليون ريال سعودي.

وبحسب البيان، تخضع الاتفاقية مع شركة المملكة لعدد من الشروط، بما في ذلك، ودون حصر، الحصول على موافقة الجهات الحكومية المختصة، والحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة دله على تغيير الغرض من تخصيص أسهم شركة دله لشركة المملكة للاستثمار والتطوير.

هذا ويجوز لكل من شركة دله وشركة المملكة للاستثمار والتطوير، وفقاً لشروط الاتفاقية مع شركة المملكة، إنهاء هذه الاتفاقية في حالة عدم استيفاء شروطها خلال ستة أشهر من تاريخ الاتفاقية مع شركة المملكة.

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كذلك وقعت دله اتفاقيات شراء أسهم مع كل من: شركة عبدالرحمن بن إبراهيم أبوحيمد وأولاده للتجارة والاستثمار، والمهندس عادل عبدالمحسن عبد الوهاب المنديل لشراء ما مجموعه 509.260 ألف سهم في شركة درع الرعاية (ما يمثل نسبة 4.08% من رأس مال شركة درع الرعاية) مقابل عوض نقدي يساوي 22 مليون ريال سعودي.

وبحسب بيان الشركة، تخضع هذه الاتفاقيات لعدد من الشروط، بما في ذلك، ودون حصر، حق شركة دله في إنهاء الاتفاقيات في حالة عدم إتمام الصفقة مع شركة المملكة للاستثمار والتطوير وفقاً للاتفاقية مع شركة المملكة.

وأفادت دلة بأنها ستمتلك نسبة 58.64% في شركة درع الرعاية، وذلك بعد الانتهاء من جميع الاتفاقيات المذكورة.

هذا ويندرج إبرام جميع هذه الاتفاقيات المذكورة أعلاه ضمن الخطة التوسعية لشركة دله لتعزيز مكانتها السوقية في تقديم الخدمات الطبية المتميزة، بما يتماشى مع أهدافها الاستراتيجية.

وتجدر الإشارة إلى أن دلة حققت صافي أرباح بلغ 146.9 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 141.8 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح إلى الزيادة المتسارعة في أعداد المرضى والإيرادات من مستشفى دله-نمار، بالإضافة إلى التوسع في حجم العمل مع وزارة الصحة، فضلاً عن زيادة أرباح الشركة من القنوات الاستثمارية.