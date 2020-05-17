شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 1624 شركة تم تأسيسها فى شهر مارس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع عدد الشركات التي تم تأسيسها في مارس الماضي مقارنة بشهر مارس من عام 2019، حيث أظهرت بيانات حكومية أن إجمالي الشركات التي تم تأسيسها بلغ نحو 1624 شركة مارس الماضي، مقابل 2166 شركة في نفس الشهر من العام الماضي، بتراجع بلغ نحو 542 شركة، وذلك بالتزامن مع الأوضاع الاستثنائية التي نتجت عن انتشار فيروس "كوفيد-19" فيروس كورونا، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة من إجراءات احترازية من أجل احتواء الآثار السلبية المتوقع على الاقتصاد في مصر.

وتتضمن البيانات الواردة بالنشرة المعلوماتية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المؤشر الذي يرصد تطور تأسيس الشركات في الفترة من مارس 2019 وحتى مارس الماضي، حيث شهد شهر ديسمبر الماضي أعلى معدل لتأسيس الشركات خلال تلك الفترة بواقع 2586 شركة، يليه شهر يناير الماضي بواقع 2501 شركة، ثم شهر فبراير بواقع 2398 شركة.

وتناول التقرير نسبة وقيمة مصادر تدفق رؤوس الأموال خلال مارس الماضي، فقد استحوذ المصريين على نسبة بلغت 84.6%، توازى 6 مليار و296.4 مليون جنيه، يليه العرب بنسبة 9.2% توازي 683.3 مليون جنيه، وأخيرا الأجانب بنسبة 6.2% توازي 459 مليون جنيه.

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أما بالنسبة لتوزيع الشركات التي تم تأسيسها على القطاعات الاقتصادية الرئيسية في مارس الماضي، فقد استحوذ القطاع الخدمي على 51.7%، من إجمالي الشركات التي تم تأسيسها خلال شهر مارس، بعدد 839 شركة، ثم الشركات في القطاع الصناعي بنسبة تصل إلى 20.4% بعدد 332 شركة، ثم القطاع الإنشائي بنسبة 16.9% بعدد 275 شركة.