شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: صادرات مصر الزراعية تتخطى 3 ملايين طن رغم فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ان الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت 3 ملايين طن حتى الآن وهى تقترب من نسبة العام الماضى عن نفس الفترة رغم انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم واضطراب حركة التجارة العالمية وأيضا عدم انتظام حركة النقل بالمطارات والموانئ وغلق بعض الدول لمنافذها الجوية والبرية، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتشجيع الصادرات من أجل دعم الاحتياطى المصرى من النقد الأجنبي.

وقال القصير، فى بيان له اليوم الاحد إن منظمة التجارة العالمية أكدت أن حركة التجارة الدولية تراجعت بنسبة 33 % بسبب فيروس كورونا إلا أن الصادرات الزراعية المصرية مازالت فى المقدمة ويتزايد الطلب عليها من جميع دول العالم نظرا لجودتها العالية ، مشيدا بالجهود المتميزة التى يبذلها العاملون فى الحجر الزراعى المصرى على مدار الساعة لتسهيل إجراءات التصدير مؤكدا أن جميع مزارع ومحطات التصدير تعمل بكامل طاقتها لتلبية احتياجات المصدرين مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لوقاية العاملين من فيروس كورونا .

ووفقا للتقرير الذى تلقاه وزير الزراعة من د احمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى.

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جاءت الموالح فى مقدمة الصادرات الزراعية بحوالى مليون و350 ألف ، البطاطس 600 ألف والبصل 210 ألف والثوم 23 ألف والفراولة 20 ألف والفاصوليا 12 ألف والفلفل 1800 والخيار 1600 والرمان 5 الاف والباذنجان 800 والمانجو 500 والجوافة 5 الاف والعنب 300 طن

وقال "القصير " أن اهم الدول المستوردة هى الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا ومعظم دول الاتحاد الاوروبى ونيوزيلندا وأستراليا بالإضافة إلى دول الخليج

ومن ناحيته أكد الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى ان التصدير يتم طبقا للاشتراطات والمواصفات الفنية للدول المستوردة وان الشحنات التى تصدّرها مصر إلى أى دولة تكون من خلال شهادة زراعية صادرة من الحجر الزراعى مدوّن عليها اسم الدولة «بلد المنشأ»، وهى غير قابلة للتزوير، مكتوب بها بلد المنشأ «جمهورية مصر العربية»، والدولة المستقبلة للمنتج

والجدير بالذكر أن وزير الزراعة كان قد وافق مؤخرا على اعتماد المعمل المركزى للمبيدات فى تحليل الأغذية بالإضافة إلى معمل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية وذلك لتلبية الطلبات المتزايدة على الصادرات الزراعية المصرية من جميع دول العالم.