شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ونتائج الشركات تعزز الأسهم السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت البورصة السعودية مكاسب كبيرة اليوم الأحد بفضل صعود أسعار النفط ونتائج إيجابية للشركات، كما صعدت بورصة دبي بفضل أنباء عن دعم مالي محتمل من أبوظبي.

وقفزت أسعار الخام الأمريكي سبعة بالمئة يوم الجمعة وأغلق خام برنت مرتفعا 4.4 بالمئة عند 32.50 دولار للبرميل في ظل مؤشرات على تحسن الطلب على النفط مع تخفيف الدول للقيود المفروضة على السفر لكبح فيروس كورونا.

وأغلق المؤشر الرئيسي بالسوق السعودية مرتفعا 1.6 بالمئة بقيادة سهم مصرف الراجحي الذي صعد اثنين بالمئة وسهم أرامكو الذي ارتفع 1.8 بالمئة.

وأغلق سهم أرامكو على 31.95 ريال، مقتربا من سعر الطرح العام الأولي البالغ 32 ريالا.

وارتفع سهم البنك الأهلي التجاري 2.3 بالمئة بعد إعلانه زيادة 2.1 بالمئة في ربح الربع الأول من العام، وصعد سهم بنك الرياض 2.4 بالمئة بعد زيادة صافي دخل العمولات الخاصة والرسوم 7.3 بالمئة.

وصعد مؤشر دبي 0.9 بالمئة بفضل صعود سهم سوق دبي المالي 14.9 بالمئة مسجلا أكبر مكسب يومي منذ 13 أكتوبر 2008، في حين زاد سهم دبي للاستثمار 3.6 بالمئة.

ونقلت رويترز عن مصادر أن حكومتي أبوظبي ودبي تبحثان سبل دعم اقتصاد دبي عبر ربط أصول في الإمارتين، وإن من المرجح أن يضطلع صندوق مبادلة الحكومي التابع لأبوظبي بدور رئيسي في أي اتفاق.

لكن دبي نفت إجراء محادثات مع أبوظبي بشأن الحصول على دعم من الصندوق.

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ونزل مؤشر أبوظبي 0.1 بالمئة مع هبوط سهم اتصالات 0.3 بالمئة في حين زاد مصرف أبوظبي الإسلامي 0.9 بالمئة.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

السعودية.. ارتفع المؤشر 1.6 بالمئة إلى 6825 نقاط.

أبوظبي.. نزل المؤشر 0.1 بالمئة إلى 4065 نقطة.

دبي.. زاد المؤشر 0.9 بالمئة إلى 1911 نقطة.

البحرين.. ارتفع المؤشر 0.4 بالمئة ليبلغ 1246 نقطة.

سلطنة عمان.. ارتفع المؤشر 0.5 بالمئة إلى 3438 نقطة.

الكويت.. تقدم المؤشر 2.4 بالمئة إلى 5147 نقطة.