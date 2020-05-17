شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بجلسة الأحد وسط تداولات ضعيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول ضعيفة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 3.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 548.449 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 147.7 مليون ورقة مالية بقيمة 371.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 21.2 ألف عملية لعدد 170 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.68% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.15%، والعرب على 4.17% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 32.65% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.34%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 1.1 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، 47 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 24.7 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 24.4 مليون جنيه، على التوالى.

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وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 10357 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 1508 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 11864 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 3958 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 1125 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوٍ الأوزان"، بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 1836 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.35% ليغلق عند مستوى 652 نقطة.

وصعدت أسهم 77 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 53 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.

يذكر أن إدارة البورصة المصرية، قد قررت أن تكون مواعيد جلسة التداول اليومى خلال شهر رمضان بالبورصة للسوق الرئيسى وكذلك سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 1.30 ظهرًا، وتسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9.30 صباحًا.