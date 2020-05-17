شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة مواد البناء: التعايش مع "كورونا" يتطلب عودة العمل بالمصانع بكامل طاقتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور كمال الدسوقي نائب رئيس غرفة مواد البناء في اتحاد الصناعات ورئيس"روكال"، أنه لا سبيل في التعامل مع الوضع الحالي إلا باستمرار المشروعات القومية، وعودة المصانع للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية والتعايش مع فيروس كورونا مع ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية داخل المصانع للحفاظ على حياة العاملين، مضيفاً أن مصر بالطبع من الدول التى ستعود رويدا الى دورة الحياة الطبيعية مع التأكيد على الاجراءات الوقائية خاصة فى المصانع والمنشآت الإنتاجية.

وأضاف الدسوقى في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن هناك أكثر من توجيه للرئيس السيسي بضرورة استمرار العمل بالمشروعات مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، لأن هذه المشاريع هي المسؤولة عن توفر وظائف جديد للشباب وهي المساهم الرئيسي في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المرغوبة في ظل توقعات بتراجع عالمي للنمو.

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وأكد أن التعايش مع فيروس كورونا أصبح توجه عالمى فكافة الدول أيقنت أن فيروس كورونا لن ينتهى فى أسابيع بل أصبح أمر واقع مفروض، والجميع تيقن أن الإغلاق الجزئى والكلى للاقتصاد لن يؤدى إلى القضاء على الفيروس، لذلك بدأت الدول تتجه إلى الفتح الجزئي مع تدابير احترازية من أجل إعادة عجلة الإنتاج .

وتابع نائب رئيس غرفة مواد البناء، أن التعايش مع الفيروس ضرورة ملحة في ظل تراجع عالمى كبير وخسائر تتخطى 3 ترليون دولار، والتخفيف هنا والتعايش ليس معناه ترك الإجراءات الصحية، لكن محاولة للعودة للعمل مجددا.

واستطرد قائلا، " ورئيس الحكومة أشار إلى هذا التوجه مؤخرا وبالتأكيد الأوضاع ستبدأ العودة لطبيعتها بداية من يونيو المقبل، بسبب التضرر الكبير الذى شهده الاقتصاد المصرى، خاصة القطاع السياحي والذى يشهد عودة السياحة الداخلية جزئيا خلال شهر تقريبا وفق ما تم إعلانه من الحكومة.