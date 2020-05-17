شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت..وبنك الكويت ينفى وصول دعوى لبطلان شراء فرع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.87% رابحاً 87.89 ليغلق عند مستوى 4787 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 2.44% رابحاً 122.53 نقطة ليغلق عند مستوى 5147.04 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.45% رابحاً 18.45 نقطة ليغلق عند مستوى 4079.34 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.68%، رابحاً 26.61 نقطة ليغلق عند مستوى 3960.50 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 89.8 مليون سهم بقيمة 17.7 مليون دينار كويتى عبر 5010 صفقة، وارتفعت 10 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.64%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.25%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.66%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.41%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.06%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.89%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.56%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.37%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.11%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.22%.

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وجاء سهم شركة مراكز التجارة العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 20.34%، يليه سهم شركة التسهيلات التجايرة بنسبة 10%، ثم سهم الشركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 9.97%، فيما تصدر سهم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.73% ثم سهم شركة الفنادق الكويتية بنسبة 9.70%، ثم شركة دانة الصفاة الغذائية بنسبة 7.83%.

وفي سياق متصل أكد بنك الكويت الوطني، أنه لم يصل للمصرف أي مخاطبات قضائية أو قانونية من الجهات المختصة بشأن ما تردد خلال الصحف اليومية ووسائل التواصل الاجتماعي عن قيام أحد المحامين برفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة المصري، مطالباً بإبطال صفقة شراء البنك الوطني المصري.