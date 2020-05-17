شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البورصة يبدأ أول سلسلة لتعليم البورصة.. ويتحدث عن أساسيات الاستثمار بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت البورصة المصرية، اليوم الأحد، EGX Educational ، على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها من خلال نشر أول حلقة، والذي تضمنت فيديو افتتاحي لرئيس البورصة يتحدث عن دور البورصة في الاقتصاد وعلاقتها بحياة الناس اليومية، إلى جانب الإشارة إلى أساسيات الاستثمار وأنواع المستثمرين، وستنشر البورصة خلال الفترة المقبلة من خلال EGX Educational سلسلة فيديوهات تعليمية مفصلة بلغة بسيطة وسهلة تشرح بتفاصيل أكثر أساسيات الاستثمار في البورصة وكيفية عملها، وتأتي هذه الخطوة استكمالا لجهود إدارة البورصة الرامية لرفع مستويات وعي ومعرفة المجتمع بأساسيات الاستثمار في البورصة.

وكانت إدارة البورصة المصرية، قد طورت منصاتها الإلكترونية بإنتاج سلسلة متنوعة من الفيديوهات المعلوماتية لاستعراض أخر المستجدات من قيادات الشركات المقيدة وتدريب المواطنين على أساسيات الاستثمار في أسواق المال، وذلك في ضوء حرص إدارة البورصة المصرية على تعزيز التواصل بين أطراف السوق المختلفة واستئناف جهودها لرفع مستويات وعي المجتمع بدور أسواق المال في الاقتصاد والحياة اليومية في ظل جائحة كورونا "كوفيد 19".

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وتضم عملية التطوير 3 منتجات يتم بث حلقاتها، "إلكترونياً عن بعد"، وذلك على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبورصة المصرية وهي كالآتي: المنتج الأول "EGX TALKS"، وهي خدمة جديدة تقدمها البورصةتنشاهد من خلالها القيادات التنفيذية بأهم الشركات المقيدة يتحدثون عن أخر الأخبار والمستجدات الخاصة بالشركة، وهي خدمة تستهدف مزيد من الإفصاح حول مدى تأثر نشاط الشركات المقيدة بالمتغيرات وخططها لإدارة نشاطها وكيفية الحفاظ على وضعها التنافسي وحصصها السوقية، وستطلق البورصة اليوم أولى حلقات أول منتج وهو "EGX TALKS" والبداية ستكون مع شركة فوري للتكنولوجيا المالية للوقوف على أخر المستجدات بالشركة ومدى تأثرها بالمتغيرات الأخيرة وكيف تعمل على استمرار نشاطها وأعمالها، وذك من خلال مقابلات يتم إجرائها مع مسئولي الشركات المقيدة.

المنتج الثاني: EGX COURSE” "، وهي خدمة تتضمن سلسلة من الفيديوهات التعليمية لتعريف المجتمع بدور البورصات في الاقتصاد وحياة الناس اليومية وتعريفهم بأساسيات الاستثمار، على أن تكون أول حلقة لقاء مع رئيس البورصة المصرية يسلط الضوء خلاله على أساسيات الاستثمار في أسواق المال، المنتج الثالث:" IR Highlights"، وهي خدمة تتضمن بث سلسلة من اللقاءات الدورية المسجلة على منصات التواصل الاجتماعي للبورصة المصرية بين مديري علاقات المستثمرين بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة وإدارات البحوث ومديري الاستثمار، لمزيد من المعرفة والشرح حول طبيعة عمل الشركات وخططها في ضوء ماهو مفصح عنه، وذلك لتنشيط التداول على الأوراق المالية المقيدة.

ومن جانبه قال محمد فريد ،رئيس البورصة المصرية، إن إدارة البورصة مستمرة في القيام بعملها نحو تطوير وتنمية سوق الأوراق المالية من خلال تعزيز ورفع كفاءة عملية التواصل بين أطراف السوق المختلفة، لما لذلك من أثر كبير في تحقيق المستهدفات المطلوبة، مضيفا أن توسيع قاعدة المستثمرين والشركات وتعزيز السيولة سيأتي من خلال رفع مستويات الوعي والمعرفة بأساسيات الاستثمار في أسواق المال، إلى جانب سياسات التطوير الاعتيادية التي تقوم بها إدارة البورصة بالتعاون مع مختلف أطراف السوق لإضافة وتحديث آليات ومنتجات مالية جديدة.