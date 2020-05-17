شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 10364 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.97% ليصل إلى مستوى 1512 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 11885 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 3964 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.3% ليصل إلى مستوى 1126 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.11% ليصل إلى مستوى 1839 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.35% ليصل إلى مستوى 652 نقطة.

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وفى سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الأحد، إيقاف تداول أسهم 18 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%، وهم الملتقى العربى للاستثمارات، مصر للفنادق، شركة النصر للأعمال المدنية، بنك قناة السويس، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، اميرالد للاستثمار العقاري، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، مطاحن ومخابز الإسكندرية، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مصر لصناعة الكيماويات، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، أصول للوساطة في الأوراق المالية، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية.

وفي سياق متصل تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ اشترى مجلس إدارة شركتي عبور لاند للصناعات الغذائية، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، 600 ألف سهم، 18 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية 108 ألف سهم، فيما باعت مجموعة مرتبطة بشركات مصر للأسمنت-قنا، المتحدة للإسكان والتعمير، شارم دريمز للاستثمار السياحي، 100 ألف سهم، 249.7 ألف سهم، 547.5 ألف سهم، على التوالي، واشترى مجلس إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 15.1 مليون سهم.