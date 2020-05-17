شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة البحرين خضراء بجلسة بداية الأسبوع مدفوعة بصعود أسهم البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.44% رابحاً 5.50 نقطة ليغلق عند مستوى 1246.14 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.9 مليون سهم بقيمة 251 ألف درهم، وارتفع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 31.5% مدفوعاً بصعود سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 2.56%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.67%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.92%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 8.17% بضغوط هبوط سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 7.69%، وهبط قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 3.14% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.61%.

كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.47% بضغوط هبوط سهم المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 1.88%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة الخليج المتحدة القابضة، عن عدم انكشافها على مجموعة فونيكس أو أى من شركاتها التابعة.

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فيما أعلنت شركة دلمون الدواجن، عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة يوم الثلاثاء الموافق 12 مايو، حيث تمت مناقشة الأمور الاعتيادية وأحدث التطورات لأعمال الشركة، وأمور عامة.

وفي سياق آخر أعلنت شركة البحرين لمطاحن الدقيق، عن قائمة الأعضاء المنتخبين لمجلس إدارتها في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، والمنعقدة في تاريخ 19 إبريل، وضمت المعينين من الممتلكات وهعم مروان خالد طباره رئيساً لمجلس الإدارة، وكلا من الدكتور مروة خالد الصباغ، رغدان صالح عبد الرسول، جاسم سلمان عبد الله الشيخ، خالد عبد العزيز الجاسم، أعضاء مجلس الإدارة، ومن المنتخبين صلاح محمد مشاري الكليب نائباً لرئيس مجلس الإدارة، وأيمن عبد الحميد زينل، إياد فرج أعضاء مجلس إدارة.

فيما أعلنت شركة البحرين للسينما، حصولها على موافقة مصرف البحرين المركزي لشراء أسهم الخزينة، وذلك بنسبة لا تزيد عن 6% من أسهم الشركة الصادرة، وذلك لمدة 90 يوماً ابتداء من 11 مايو، منوهة إلى أن نسبة التملك الحالية 4.5%.