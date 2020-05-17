شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بنسبة 0.91% بختام التعاملات مدفوعة بصعود 6 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.91% رابحاً 17.36 نقطة ليغلق عند مستوى 1911.83 نقطة، وبلغ حجم التداول 256.9 مليون سهم محققة ما قيمته 198.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 3738 صفقة لعدد 28 سهماً، وارتفعت 6 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 5.79%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.60%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.22%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.47%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.38%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.07%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 0.67%، وارتفع 16 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة سوق دبي المالي بنسبة 14.93%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 8.02%، فيما تراجعت 8 أسهم، على رأسها سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 5%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 1.42%، فيما تصدر سهم شركة أمانات القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 46.7 مليون ورقة بقيمة 37.5 مليون درهم.

وفي سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة ببورصة دبي، عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2020، وشهدت أغلبها تراجع في الأرباح، حيث حققت الشركة العربية للطيران، إيرادات بلغت 901.4 مليون درهم خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2020 مقابل مليار درهم خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وتراجع صافي الربح إلى 70.6 مليون درهم مقابل 127.9 مليون درهم خلال فترة المقارنة، وبلغ إجمالي الأصول 9.187 مليار درهم مقابل 9.199 مليا درهم العام الماضي.

وأعلنت شركة ديار للتطوير، عن تسجيل إيرادات بلغت 98.8 مليون درهم، وصافي أرباح بقيمة 2.6 مليون درهم خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس لعام 2020، وذلك بعد تسجيل مخصصات احترازية لانخفاض القيمة بما يعادل 10 مليون درهم خاصة ببعض عقاراتها الاستثمارية.

وفي بيان منفصل، أعلنت شركة ديار للتطوير، عن أسباب ارتفاع الخسائر المتراكمة إلى رأس المال بنسبة 26.46% لتسجل 1.5 مليار درهم، وهي قيمة مخصصات انخفاض في قيمة الموجوات نتيجة لوضع سوق العقار في دبي والتي تم تسجيلها في عام 2010، بالإضافة إلى تطبيق الشركة معيار المحاسبة الدولي عام 2018 رقم 9، والذي نشأ عنه مخصصات لبعض الأصول بقيمة 661 مليون درهم، والتي تم تسجيلها في الرصيد الافتتاحي للخسائر المتراكمة في يناير عام 2018.

وأضافت الشركة، أنها عملت خلال السنوات السابقة، على استكمال كافة المشاريع القائمة، وإطلاق مشاريع جديدة شهدت معدلات بيع مرتفعة بالإضافة إلى تعزيز محفظة الشركة من الأصول، حيث تمتلك الشركة الآن 3 مشاريع في قطاع الضيافة ستساهم في رفع مستوى الإيرادات خلال السنوات القادمة، والشركة مستمرة في إطلاق المشاريع النوعية، كما تحرص على تنويع مصادر الدخل عبر أنشطة إدارة العقارات والمرافق.

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فيما أعلنت شركة دبي للمرطبات، عن تحقيق إيرادات بلغت 142.1 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2020 مقابل 139.5 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وارتفع صافي الربح إلى 15.5 مليون درهم خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس لعام 2020 مقابل 12.2 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغ إجمالي الأصول 1.2 مليار درهم.

كما ارتفعت أرباح شركة دار التكافل خلال الربع الأول من عام 2020 لتسجل 2.5 مليون درهم مقابل 2.1 مليون درهم خلال نفس الربع من العام الماضي، وبلغ إجمالي الإيرادات للفترة قبل القرض الحسن 9.97 مليون درهم مقابل 14.2 مليون درهم خلال فترة المقارنة.

وفي السياق ذاته أعلنت شركة أرابتك القابضة، عن نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة، حيث تمت الموافقة على محضر الاجتماع السابق للمجلس، وتأجيل الإفصاح عن البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019، وذلك لموعد أقصاه 14 يونيو المقبل، وذلك لأسباب فنية وتقنية ولوجستية، نظراً للظروف السائدة إقليمياً وعالمياً والإغلاق القائم في العديد من الدول التى تتواجد فيها فروع وشركات تابعة للمجموعة، كما وافق المجلس على استقالة خليفة عبدالله خميس الرميثي من منصبه كعضو بمجلس الإدارة وتعيين حمد سالم بن لوتيه العامري عضواً بالمجلس.

فيما أعلنت شركة سوق دبي المالي، عن اجتماع مجلس إدارة يوم الأربعاء الموافق 20 مايو، في تمام الساعة الثانية مساءً، عن طريق الوسائل الإلكترونية عن بعد لمناقشة البيانات الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس لعام 2020.

وأعلنت شركة الإثمار القابضة، عن تأجيل اجتماع مجلس إدارة الشركة للموافقة على بيانات المالية للربع الأول من عام 2020 حتى إشعار آخر.