شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر نص قرار وزير المالية بحركة الانتداب بمصلحة الجمارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرار الدكتور محمد معيط، وزير الـمـالية رقم 268 لسنة 2020، وتنص الـمـادة الأولى من القرار على ندب كل من التالى أسماؤهم، الشاغل لوظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام بمصلحة الجمارك بوزارة المالية، لشغل الوظيفة القيادية الموضحة قرين اسمه من المستوى الوظيفى مدير عام بالمصلحة، وذلك لمدة عام أو حتى تاريخ بلوغ السن القانونية المقررة لإنتهاء الخدمة، أو لحين شغل الوظيفة بطريق التعيين ، أيهم أقرب :- محمد السيد عبد الغنى سليمان مدير عام الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإدارة المركزية لجمارك القاهرة بالمنطقة الوسطى والجنوبية بقطاع العمليات الجمركية . على عبدالحميد إبراهيم سلامة مدير عام الإدارة العامة للصادر بالإدارة المركزية لجمارك دمياط بالمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية . صفا صفا عبده لاشين مدير عام الإدارة العامة للمنافذ بالإدارة المركزية لجمارك دمياط بالمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية . محسن عبدالهادى محمد الخضرجى مدير عام الإدارة العامة للمناطق اللوجيستية بالإدارة المركزية لجمارك دمياط بالمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية . خالد محمد حسين على الشبريسى مدير عام الإدارة العامة لجمرك السلوم بالإدارة المركزية للمنطقة الغربية بالمنطقة الشمالية والغربية بقطاع العمليات الجمركية . ليلى عطا الله يونان جندى مدير عام الإدارة العامة لشئون المستخلصين بالإدارة المركزية لشئون المجتمع التجارى بقطاع الالتزام التجارى . هاله مصطفى خميس محمد مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية بالإدارة المركزية للخدمات المالية بقطاع الأمن والخدمات المالية والإدارية. نجوى يوسف طلبة مدير عام الإدارة العامة للنظم الجمركية الخاصة بالإدارة المركزية للاعفاءات والنظم الخاصة بقطاع النظم والإجراءات الجمركية . محمد محمود جمعة حسين مدير عام الإدارة العامة لخدمة المتعاملين بالإدارة المركزية لشئون المجتمع التجارى بقطاع الالتزام التجارى . نجوى جابر شحاته زغمور مدير عام الادارة العامة لمكتب رئيس قطاع النظم والإجراءات بقطاع النظم والإجراءات الجمركية. حنان شوقى محمد خليل مدير عام الإدارة العامة لمكتب رئيس المنطقة الشمالية والغربية بالإدارة المركزية للمنطقة الشمالية والغربية بقطاع العمليات الجمركية . أحمد عبدالعزيز طلبه خلف الله مدير عام الإدارة العامة للبيانات الاحصائية بالإدارة المركزية للاحصاء بقطاع التكنولوجيا. Advertisements عز الدين محمد على رمضان مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالادارة المركزية لدعم العمليات بالمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية. وتنص الـمـادة الثانية يُندب كل من التالى أسماؤهم، من العاملين بالمستوى الوظيفى الاولى التخصصية (أ ) بمصلحة الجمارك بوزارة المالية، لشغل الوظيفة القيادية الموضحة قرين اسمه بالمستوى الوظيفى مدير عام بالمصلحة، وذلك لمدة عام، أو لحين شغل الوظيفة بطريق التعيين، أيهما أقرب :- أحمد غريب حسن شبارة مدير عام الإدارة العامة للمتابعة المالية والتفويضات بالإدارة المركزية للخدمات المالية بقطاع الأمن والخدمات المالية والإدارية. سامح السيد محمود الفرسيسى مدير عام الإدارة العامة لمكتب رئيس قطاع الالتزام التجارى بقطاع الالتزام التجارى . هشام اسماعيل العدوى إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالإدارة المركزية لدعم العمليات بالمنطقة الوسطى والجنوبية بقطاع العمليات الجمركية . داليا محمد محمود الزعفرانى مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بقطاع الالتزام التجارى. أحمد محمد أحمد إسماعيل مدير عام الإدارة العامة للتطبيقات بالإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بقطاع التكنولوجيا . ويتقدم السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك بأجمل وأرق التهانى القلبية لجميع الزملاء الزملاء الذين شملهم القرار ونتمنى للجميع دوام التوفيق والترقى.

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