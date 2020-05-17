شكرا لقرائتكم خبر عن 12.73 % زيادة في أعداد الأسر التي لديها حاسب آلي عام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصـاء اليوم الأحد بيانـا صحفيـا بمناسبة اليوم العالمي لمجتمع المعلومات، ومن أهم مؤشرات الأسر في هذا الإطار وصول عدد الأسر التي لديها حاسـب آلي إلى 15.58 مليون أسـرة عام 2019 مقابل 13.82 مليون أسرة عام 2018 بزيادة بلغت نسبتها 12.73%، وبلغ عدد الأسر التي لديها إتصال بالإنترنت 13.72 مليون أسرة عـام 2019 مقابل 11.73 مليون أسرة عام 2018 بزيادة بلغت نسبتها 16.96٪، كما بلغ عدد الأسر التي لديها هاتف محمول 25.15 مليون أسرة عام 2019 مقابل 23.41 مليون أسرة عام 2018 بزيادة بلغت نسبتها 7.43٪.

واضاف البيان، أن عدد الأسر التي لديها جهاز تليفزيون وصل إلى 25.22 مليون أسرة عام 2019 مقابل 23.54 مليون أسرة عام 2018 بزيادة بلغت نسبتها 7.13٪.

واظهرت المؤشرات، أن عدد أفراد الأسـر مستخدمـي الإنترنـت في الحصـول على معلومات عـن السلع والخدمات 9.42 مليون فرد عام 2019 مقابل 8.67 مليون فـرد عام 2018 بزيادة بلغـت نسبتها 8.65٪، بينما بلغ عدد أفـراد الأسـر مستخدمــي الإنترنــت في إرسال / إستقبال البريد الإلكتروني 29.39 مليون فــرد عـــام 2019 مقابــل 26.26 مليــون فـــرد عام 2018 بزيادة بلغت نسبتها 11.91٪ .

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ووصل عدد أفـراد الأســر مستخدمـي الإنترنــت في الحصول على معلومـات من الجهــات الحكوميــة 8.93 مليون فرد عام 2019 مقابل 7.69 مليون فرد عام 2018 بزيادة بلغت نسبتها 16.12٪، وبلغ عدد أفـراد الأســر مستخدمـي الإنترنــت في البحث عن وظائف / إرسال طلب للعمل 3.14 مليون فرد عام 2019 مقابل 2.63 مليون فرد عام 2018 بزيـادة بلغت نسبتها 19.39٪ .

ويحتفل العالم باليوم العالمي لمجتمع المعلومات في 17 مايو من كل عام والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة ويوافق يوم تأسيس الإتحاد الدولـي للاتصالات(ITU) وتوقيـع الاتفاقيـة الدوليـة الأولـى للبــرق في عــام 1865، مـن أجـل التركيــز علـى أهميـة تكنولوجيـا المعلومات والاتصالات وزيـادة الوعـي بالإمكانيات التي يمكـن أن يوفرها إستخدام تكنولوجيـا المعلومات والاتصالات (ICT) لسد الفجـوة الرقميـة بين المجتمعـات المختلفة ويجرى الاحتفـال هذا العام تحت شعار " مساهمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تقدم مجتمع المعلومات وتقديم برنامج التوصيل في 2030 من أجل التنمية العالمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات".

ويقوم كلا من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجهود كبيرة من أجل قياس مجتمع المعلومات فى مصر طبقا للمعايير الدولية التى أقرتها المنظمات الدولية المعنية بمجتمع المعلومات.