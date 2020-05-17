شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع احتياطى العملات الأجنبية بالأردن 7.4% فى 4 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت أرقام للبنك المركزي الأردني اليوم الأحد، تراجع احتياطي العملات الأجنبية في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 7.4 بالمئة مقارنة مع مستواه في نهاية 2019. وبلغت قيمة احتياطي العملات في نهاية ابريل الماضي نحو 11.26 مليار دولار مقارنة مع حوالي 12.17 مليار دولار في نهاية 2019.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تراجع احتياطى العملات الأجنبية بالأردن 7.4% فى 4 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.