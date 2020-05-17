شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول: تعافى اقتصاد بريطانيا من كورونا سيكون بطيئا على الأرجح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال روبرت تشوت رئيس مكتب الميزانية البريطاني اليوم الأحد، إن اقتصاد بريطانيا سوف يتعافى ببطء على الأرجح ولن ينتعش سريعا بعد توقف الأنشطة التجارية بسبب فيروس كورونا. وأضاف توشت الذي يصدر مكتبه التوقعات الخاصة بالميزانية أن التصور الذي نشره المكتب الشهر الماضي ويُظهر انتعاشة سريعة كان الهدف منه توضيحي فقط لإظهار مدي تضرر المالية العامة. وقال لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "عمليا، أعتقد أن من غير المرجح أن نشهد عودة الاقتصاد للمستوى الذي كنا سنتوقعه له بنهاية العام لو كان الأمر بخلاف ذلك... بل سيكون التعافي أبطأ".

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