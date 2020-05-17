شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية السعودية للأسماك تُقر زيادة رأسمالها بقيمة 299 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية للشركة السعودية للأسماك، بجلستها المنعقدة الخميس الماضي، الموافقة على مُقترح بزيادة رأس مال الشركة بقيمة 298.9 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن رأس المال سيرتفع من 101.1 مليون ريال إلى 400 مليون ريال.

وبحسب البيان، سيرتفع عدد أسهم الشركة من 10.110 مليون سهم إلى 40 مليون سهم، علماً بأنه سيتم طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد 29.890 مليون سهم عادي.

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وأفادت الشركة أن سبب زيادة رأس المال هو تمويل إعادة تأهيل وتشغيل مشروع الحريضة وتسديد مصاريف التأسيس ورأس المال العامل وسداد قرض.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 33 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل خسائر بلغت 37.3 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال العام 2019 إلى ارتفاع المبيعات وهامش الربح وكذك انخفاض كل من مصاريف المصانع ومصاريف المزارع بنسبة 57% و23% على التوالي، بالإضافة إلى الأثر الإيجابي من إعادة تقييم مخصصي الزكاة ومخزون قطع الغيار.