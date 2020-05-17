شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح لجام للرياضة تتراجع 84% بالربع الأول لزيادة تكلفة الإيرادات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة لجام للرياضة، المُعلنة اليوم الأحد، عن التراجع في الأرباح بنسبة 84.2% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 6.3 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 39.6 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 22.1 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 53.6 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

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وعزت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 إلى ارتفاع تكلفة الإيرادات بمقدار 3.45 مليون ريال سعودي، وصافي ارتفاع في جميع التكاليف الأخرى (بما في ذلك تكلفة التمويل والزكاة) بمقدار 8.69 مليون ريال سعودي.

وتراجعت الإيرادات إلى 196.1 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إيرادات بلغت 217.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 205.9 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 180.1 مليون ريال في العام 2018.

وعزت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2019 إلى تسجيل أعلى إيرادات في تاريخها بلغت 942 مليون ريال خلال العام 2019، ويعود ذلك أساساً إلى نمو الإيرادات بقيمة 142.13 مليون ريال، ويقابل ذلك جزئيًا الزيادة في تكلفة الإيرادات بمبلغ 88.16 مليون ريال سعودي، وارتفاع في صافي التكاليف الأخرى بما في ذلك تكلفة التمويل والزكاة بمبلغ 28.14 مليون ريال.